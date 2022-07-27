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شؤون فلسطينية

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس. 

وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للمتبقين من الحافلة الخامسة والسادسة حتى الرقم (120) من كشف (2022/28)، والحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/28).

وشددت الهيئة، على ضرورة تواجد المسافرين، في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام كل مسافر بموعد سفره، مؤكدة أنها غير عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأكدت الهيئة، أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، مطالبة كل مسافر إحضار بطاقة الهوية الخاصة به.

وطالبت الهيئة، بتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 كشف (2022/28)

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/28) 

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