البكري: 20 منحة دراسية لمنتسبي قوات الأمن الوطني في كلية العلوم والدراسات الإسلامية

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية لمنح منتسبي قوات الأمن الوطني، عبارة عن 20 منحة دراسية في كلية العلوم والدراسات الاسلامية في قلقيلية التابعة لوزارة الأوقاف ضمن درجة البكالوريوس.جاء ذلك خلال مراسم توقيع المذكرة بحضور عميد الكلية الشيخ حسن شحادة واللواء أمين فوالحة، وذلك في مقر وزارة الاوقاف في مدينة رام الله.وأوضح البكري، وفق بيان للوزارة، أن الوزارة ومن خلال الكلية ستقدم المنح ضمن التخصصات التالية (الدعوة الإسلامية، القضاء الشرعي، اللغة العربية وآدابها، التفسير وعلوم القرآن، التمويل والمصارف الإسلامية) .كما بين أنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات والأكاديميين والمحاضرين في مختلف مجالات التخصصات المتاحة لديهما، وذلك ضمن الحاجة ووفقا للتعاون المشترك بين الأطراف، بالإضافة إلى عمل مخيمات تعايش لطلبة الكلية في معسكرات قوات الأمن الوطني.وأعرب البكري عن فخره واعتزازه بالأداء العالي والمتميز، الذي يقوم به منتسبو قوات الأمن الوطني على مختلف الأصعدة سواء أكانت على المستوى الأمني وحفظ حقوق المواطنين أو على المستوى المجتمعي، بالإضافة إلى دورهم بحماية مشروعنا الوطني.من جهته عبر اللواء فوالحة عن سعادته لتوقيع هذه المذكرة التي تأتي لتعزيز سبل التعاون المشترك بين المؤسسة الأمنية ومؤسسات المجتمع، مؤكدا أن كل الأجهزة الأمنية الفلسطينية تشكل درع الحماية والأمن والأمان لكل أبناء الشعب الفلسطيني.وشدد على أهمية استمرار التعاون بين الجميع، الأمر الذي يؤسس لمجتمع فلسطيني قوي وموحد قادر على مواجهة تحديات العصر وصولا للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .