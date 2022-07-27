"التعاون الاسلامي" تدين قرار إسرائيل بناء 1446 وحدة استيطانية استعمارية جديدة

رام الله - دنيا الوطندانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي قرار اسرائيل، قوة الاحتلال، بناء 1446 وحدة استيطانية جديدة على أراضي بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس الشرقية، مؤكدة أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.كما دعت الأمانة العامة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته لتنفيذ قراراته ووضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي في كل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية، وإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف جميع اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.