دولي

شحنة تضم آلاف اللقاحات ضد "جدري القرود" تصل إسرائيل

شحنة تضم آلاف اللقاحات ضد "جدري القرود" تصل إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وصلت إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، شحنة تضم آلاف اللقاحات ضد "جدري القرود". 

وكتب وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس عبر حسابه على (تويتر)، أن شحنة أخرى في الطريق، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقال: إن صناديق المرضى جاهزة في الأيام المقبلة لتطعيم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض .

وفي ذات السياق اكتشفت امس في إسرائيل، أكثر من 5000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، فيما تشير معطيات وزارة الصحة الى ان الوباء حصد منذ ظهوره في إسرائيل أرواح 11363 شخصاً.

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