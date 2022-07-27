شؤون فلسطينية

غزة: "الإعلامي الحكومي" ينفي استقالة عصام الدعاليس من منصبه

غزة: "الإعلامي الحكومي" ينفي استقالة عصام الدعاليس من منصبه
عصام الدعاليس
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، اليوم الأربعاء، حقيقة استقالة رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس مؤخرًا. 

وقال معروف: إنه "لا صحة لما تتداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن تقديم عصام الدعليس، رئيس متابعة العمل الحكومي لاستقالته". 

ودعا نشطاء التواصل الاجتماعي لعدم التعامل وترويج أي خبر يخص المؤسسة الحكومية، إلا عبر ما تنشره المنصات والمواقع الرسمية المعروفة للجميع.

وأوضح معروف أن جهات الاختصاص الأمنية تتابع مصدر الإشاعة وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني وفق الأصول، بمجرد تحديده.

والجدير بالذكر، أن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشروا اليوم، نبأ استقالة رئيس متابعة العمل الحكومي، فيما نُشر نفي لتلك المعلومات. 

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