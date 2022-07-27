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يائير لابيد يلتقي ملك الاردن في قصر الحسينية

يائير لابيد يلتقي ملك الاردن في قصر الحسينية
يائير لابيد وعبدالله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
التقى الملك عبدالله الثاني ملك الأردن في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.

وأكد الملك عبد الله خلال اللقاء، على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وتعزيز الأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية التي لا بد أن يكون الفلسطينيون جزءا منها.

وبحسب قناة  (المملكة)، فقد أشار الملك إلى أهمية البناء على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما تناول اللقاء قضايا النقل والتجارة والمياه والطاقة وسبل التعامل معها، وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان.



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