طالع الرابط: "التعليم" بغزة تعلن عن وظائف إشرافية داخلية



كما شملت الوظائف، (مشرف إرشاد تربوي، مشرف تربية خاصة، مشرف مختبرات علمية، مشرف مكتبات مدرسية).



وسيكون التقدم لهذه الوظائف إلكترونياً من خلال دخول الموظف لحسابه عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 27/7/2022 وحتى يوم الأربعاء الموافق 10/8/2022.



مرفق رابط الخدمات الإلكترونية الخاص بوزارة التربية والتعليم العالي:









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام عن الحاجة لشغل وظائف عدة.والوظائف وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، هي (مدير مدرسة، مشرف تربوي "تربية إسلامية_ لغة عربية_ لغة إنجليزية_ رياضيات_ فيزياء_ كيمياء_ أحياء_ تاريخ_ تعليم أساسي".