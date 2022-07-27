شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات توقع اتفاقيتي تمويل مشاريع توعية انتخابية في قطاع غزة

لجنة الانتخابات توقع اتفاقيتي تمويل مشاريع توعية انتخابية في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
وقعت لجنة الانتخابات المركزية اتفاقيتي تعاون مع جمعية وفاق لرعاية الأم والطفل في مدينة رفح، وجمعية بنيان للتنمية المجتمعية في مدينة غزة، وذلك لتنفيذ مشاريع توعية انتخابية في محافظات قطاع غزة.

ووقع الاتفاقيات في مقر لجنة الانتخابات الإقليمي في غزة، مدير المكتب الاقليمي جميل الخالدي، ورئيس مجلس إدارة جمعية وفاق أشرف يوسف والمدير التنفيذي لجمعية بنيان احسان عواد.

ويهدف المشروع الذي ستنفذه جمعة وفاق خلال شهر آب المقبل بتمويل من الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز وعي الشباب بمفاهيم المشاركة السياسية والانتخابات، إضافة إلى زيارة عدد من المؤسسات ذات الصلة بالعملية الديمقراطية ومكوناتها، واكسابهم الخبرة العملية في ممارسة العملية الانتخابية عبر تنفيذ محاكاة انتخابية. ويشارك في المشروع 50 شاباً وشابة من الفئة العمرية 18-22 عاماً.

وستنظم جمعية بنيان للتنمية المجتمعية مخيماً صيفياً معرفياً حول مكونات العملية الديمقراطية بمشاركة 70 يافعاً من الفئة العمرية 13-16 عاماً في محافظتي غزة وخانيونس، يتضمن عدداً من الأنشطة منها انتخابات صورية تزودهم بالمعرفة والتوعية الانتخابية، وتساهم في اكسابهم ممارسة عملية للانتخابات.

يذكر أن لجنة الانتخابات تنفذ مشاريع توعوية بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة، كجزء من أنشطتها السنوية على مدار العام لإكساب فئات مختلفة من الجمهور بالمعرفة الانتخابية.

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