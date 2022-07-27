شؤون فلسطينية

الخليل: التميمي واللواء البكري يناقشان القضايا البيئية في المحافظة مع المجتمع المحلي

الخليل: التميمي واللواء البكري يناقشان القضايا البيئية في المحافظة مع المجتمع المحلي
رام الله - دنيا الوطن
أطلعت رئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي على الواقع البيئي وعلى أبرز التحديات التي تواجه محافظة الخليل وذلك خلال لقاء موسع عقد في دار المحافظة لمناقشتها مع محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري وبحضور ممثلي الهيئات المحلية والمؤسسات الرسمية والأمنية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي.

وحضر اللقاء نائب محافظ الخليل أ. خالد دودين ومن سلطة جودة البيئة القائم بأعمال مدير عام حماية البيئة أ. ياسر أبو شنب ومدير مكتب الخليل أ. طالب حميد وكادر المكتب.

ورحب المحافظ البكري بالتميمي مستعرضا الواقع البيئي بالمحافظة وخاصة في بلدات وقرى المحافظة وما تعانيه من قضايا ومشاكل بيئية مختلفة، مشيدا بالدور الحيوي لسلطة جودة البيئة في معالجة بعض القضايا البيئية.

وتطرق المحافظ إلى دور لجنة السلامة العامة ومساهمتها في ضبط الحالة البيئية من خلال الالتزامات والاشتراطات البيئية المطلوبة والحاجة إلى إيجاد صيغة موحدة لمعالجة القضايا البيئية.

بدورها أكدت د. التميمي على أهمية هذا اللقاء وعلى ضرورة العمل التكاملي والتشاركي بين مختلف المؤسسات، مشيرة بأن محافظة الخليل تختلف عن بقية المحافظات بسبب تنوعها الجغرافي وتواجه عددا من التحديات الكبيرة التي تحتاج إلى جهد جماعي مشترك.

وشددت د. التميمي خلال اللقاء على قضية تهريب النفايات الإسرائيلية إلى مختلف المحافظات ومنها محافظة الخليل، مؤكدة على محاربة هذه الظاهرة لما تشكله من خطر يهدد مكونات البيئة الفلسطينية.

وعقبت بأن سلطة جودة البيئة دورها رقابي وإعداد الدراسات والاستراتيجيات وهي بوابة العمل للحصول على المشاريع التنموية ذات البعد البيئي.

وفي السياق ذاته، التقت د. التميمي، مع كادر المكتب الفرعي للاطلاع على أبرز التحديات والمعيقات التي تواجههم في العمل البيئي.



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