منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يطالب بحماية الصحفي علاء الريماوي



ويدعو منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إلى "مساندة الزميل علاء الريماوي والتواصل معه لدعمه في وجه التحريض السافر على قتله، والذي يأتي في سياق مناخ تحريضي على الصحفيين وعملهم في الضفة الغربية، إذ توالت مؤخراً الاعتقالات والاعتداءات بصور مختلفة على الصحفيين، الأمر الذي يتطلب موقفاً جاداً من قبل نقابة الصحفيين لحمايتهم ووضع حد لمسلسل الانتهاكات بحقهم"، وفق تعبير البيان.



رام الله - دنيا الوطنقال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، إنه يتابع بقلق "بالغ التحريض السافر على قتل الزميل الصحفي علاء الريماوي إثر حديثه عن محاولة الاغتيال الآثمة للدكتور ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء الأسبق حسب بلاغ لوزير الداخلية نشره الريماوي عبر حسابه على (فيسبوك) وذكر خلاله اسم من حرض عليه، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر على حياة الزميل علاء الريماوي الذي تعرض لأشكال مختلفة من الانتهاكات بحقه على خلفيه عمله الصحفي في الضفة الغربية المحتلة".ويقول منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه إذ يعرب عن تضامنه التام مع الزميل علاء الريماوي، ليدعو الأجهزة الأمنية لسرعة التحرك لملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بالصحفي علاء الريماوي، وعدم السماح بأي من الأحوال بتهديد الصحفيين والمس بحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي المكفولة بموجب القوانين المحلية والدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية.