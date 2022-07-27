غزة: النقل والمواصلات تكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل تقسيط الرسوم المتراكمة على المركبة





وقال عرفات في حديثه لـ"دنيا الوطن": " يمكن للسائق أن يقسد الأموال والرسوم المستحقة عليه إن زادت عن ستة آلاف شيكل خلال 24 شهر".



وأضاف: "أطلقت الوزارة خلال الأشهر الماضية حملة لتحويل المركبات التي ترغب بالعمل بأجرة من الملاكي للعمومي".





وبين أن وزارته ستقوم بحملة أخرى خلال الفترة القادمة لإيقاف جميع المركبات ذات الترخيص الملاكي والتي تعمل على نقل الركاب بأجر.



وشدد على ضرورة عدم حل مشكله السائقين أصحاب المركبات الملاكي التي تعمل بأجر على حساب فئة موجوده وعامله وتقوم بدفع التراخيص اللازمه الضرائب وملتزمه بالقانون.





وأشار إلى أن عدم تحويل المركبات الملاكي إلى عمومي سوف تشجع على التجاوزات والمخالفات، موضحاً أن الوزارة ستقوم بملاحقة أي مركبة ملاكي تعمل بأجر وذلك لإتاحه الفرصه لأصحاب المركبات العموميه بالعمل بشكل مريح من غير التسبب لهم بأي ضرر.



خاص دنيا الوطن- مدلين خلةأكد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات أنيس عرفات أنه يمكن للسائقين تقسيط الرسوم المتراكمة على المركبة، إذا زاد المبلغ عن ستة ألاف شيكل.