شؤون فلسطينية

رام الله: "الاقتصاد" ترخص تسعة مصانع جديدة برأس مال 5.6 ملیون دولار بحزيران

رام الله: "الاقتصاد" ترخص تسعة مصانع جديدة برأس مال 5.6 ملیون دولار بحزيران
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رخصت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأربعاء، تسعة مصانع جدیدة برأس مال بلغ 5.6 ملیون دولار، فيما حصلت أربعة مصانع على رخص تشغيل، خلال شهر حزيران الماضي.

وتوقعت وزارة الاقتصاد في بيان لها، أن المصانع ستوفر لدى المباشرة في إقامتها في محافظات الخلیل وبیت لحم وجنین وقلقیلیة ونابلس، أكثر من 126 فرصة عمل.

وأظهر التقرير الشهري ارتفاعاً في عدد المصانع المرخصة الجدیدة بنسبة 200 %مقارنة مع الشهر السابق، حيث سجلت الوزارة خلال شهر أيار 3 مصانع.

وبحسب التقرير، توزعت هذه المصانع على عدة مجالات من الصناعات التحویلیة، استحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزیة الأخرى على الحصة الأكبر وبنسبة 76.7 %من إجمالي رأس المال، فیما استحوذت صناعة المنتجات الغذائیة على نسبة 13%.

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