شؤون فلسطينية

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم
الرئيس محمود عباس
خاص دنيا الوطن
ناشد ثلاثة موظفين في وزارة الصحة الفلسطينية، الرئيس محمود عباس للنظر في ملفاتهم الوظيفية والتعيينات الحكومية، مطالبين إياه بالنظر في ملفهم ودرجتهم الوظيفية التي ما تزال على حالها منذ العام 2000، دون أي تغيير.

وأوضح المواطنون في مناشدتهم التي وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها، أنهم عيُّنوا عام الـ2000 في الدرجة الوظيفية الخامسة، ولم يحدث أي تغيير على مسمياتهم الوظيفية المستحقة لهم، مشيرين إلى أنهم تقدموا عدة مرات بطلب تغيير لدرجاتهم الوظيفية ولكن دون جدوى.

وفيما يلي نص المناشدة: 

فخامة الرئيس محمود عباس القائد العام ورئيس دولة فلسطين ... حفظه الله ورعاه

الموضوع :  درجات مستحقة 

نهديكم أطيب التحيات متمنين لكم دوام الصحة والعافية وبتوجيهاتكم الحكيمة وحرصكم الشديد على احقاق الحق والإنصاف لكل أبناء الوطن.

نحن الموقعون أدناه موظفون في وزارة الصحة منذ سنة 2000  ومنذ الانقسام البغيض في عام 2006 وقد تم تعييننا على الدرجة الخامسة ولا زلنا على نفس الدرجة حتى هذا التاريخ ولم نتلق أي درجة من درجاتنا المستحقة حتى تاريخه، مع العلم أننا تقدمنا عشرات المرات عند السيد/عائد الوحيدي مسؤول شؤون الموظفين في غزة، ولم نحصل على أي درجة، وفي كل مرة نذهب إليه للمراجعة يقول لنا أنه بعث لنا طلب بالدرجة وحتى الآن لم يحدث أي استجابة بالرغم أننا تقدمنا مع العديد من الزملاء وأغلبهم حصلوا على درجاتهم وعلاواتهم إلا نحن.

لذلك نناشد سيادتكم بإنصافنا من الظلم الواقع علينا فهذا حقنا وحق أبنائنا، وها نحن قد شارفنا على التقاعد لبلوغنا سن الستين أملين من سيادتكم إنصافنا ورفع هذا الظلم عنا وتسوية حقوقنا من درجات وعلاوات أسوة بزملائنا الذين تلقوا مستحقاتهم.

نرجو من سيادتكم بالتكرم بالمساعدة بإصدار تعليماتكم لجهة الاختصاص بهذا الموضوع ... داعين الله عز وجل لكم بتمام الصحة والعافية  وأن يسدد خطاكم لما فيه الخير للوطن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الموقعون:

سامي عمر عبد المجيد عبد الباقي

رقم الهوية 411632102

رقم الوظيفة 42184

حاتم محمد عبد ربه أبو ريالة

رقم الهوية 931361075

رقم الوظيفة 44289

طلال محمد طه عوض

رقم الهوية 901851385

رقم الوظيفة 42634

أخبار ذات صلة

لجنة الانتخابات توقع اتفاقيتي تمويل مشاريع توعية انتخابية في قطاع غزة

لجنة الانتخابات توقع اتفاقيتي تمويل مشاريع توعية انتخابية في قطاع غزة

الخليل: التميمي واللواء البكري يناقشان القضايا البيئية في المحافظة مع المجتمع المحلي

الخليل: التميمي واللواء البكري يناقشان القضايا البيئية في المحافظة مع المجتمع المحلي

غزة: النقل والمواصلات تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل تقسيط الرسوم المتراكمة على المركبة

غزة: النقل والمواصلات تكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل تقسيط الرسوم المتراكمة على المركبة

رام الله: &#34;الاقتصاد&#34; ترخص تسعة مصانع جديدة برأس مال 5.6 ملیون دولار بحزيران

رام الله: "الاقتصاد" ترخص تسعة مصانع جديدة برأس مال 5.6 ملیون دولار بحزيران

نادي الأسير: الأسير الحروب يواجه وضعًا صحيًا صعبًا

نادي الأسير: الأسير الحروب يواجه وضعًا صحيًا صعبًا

جمعية حقوقية: إسرائيل تشدد من سياستها بمنع القاصرين في غزة من الخروج للعلاج

جمعية حقوقية: إسرائيل تشدد من سياستها بمنع القاصرين في غزة من الخروج للعلاج

هيئة الأسرى: ضرب واعتداء همجي يتعرض لها الشبان لحظة الاعتقال وداخل زنازين التحقيق

هيئة الأسرى: ضرب واعتداء همجي يتعرض لها الشبان لحظة الاعتقال وداخل زنازين التحقيق

(بال باي) والتنمية الاجتماعية توقعان اتفاقية خدمات الدفع الالكتروني للأسر الفقيرة

(بال باي) والتنمية الاجتماعية توقعان اتفاقية خدمات الدفع الالكتروني للأسر الفقيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

لجنة الانتخابات توقع اتفاقيتي تمويل مشاريع توعية انتخابية في قطاع غزة

لجنة الانتخابات توقع اتفاقيتي تمويل مشاريع توعية انتخابية في قطاع غزة

الخليل: التميمي واللواء البكري يناقشان القضايا البيئية في المحافظة مع المجتمع المحلي

الخليل: التميمي واللواء البكري يناقشان القضايا البيئية في المحافظة مع المجتمع المحلي

رام الله: &#34;الاقتصاد&#34; ترخص تسعة مصانع جديدة برأس مال 5.6 ملیون دولار بحزيران

رام الله: "الاقتصاد" ترخص تسعة مصانع جديدة برأس مال 5.6 ملیون دولار بحزيران

نادي الأسير: الأسير الحروب يواجه وضعًا صحيًا صعبًا

نادي الأسير: الأسير الحروب يواجه وضعًا صحيًا صعبًا

جمعية حقوقية: إسرائيل تشدد من سياستها بمنع القاصرين في غزة من الخروج للعلاج

جمعية حقوقية: إسرائيل تشدد من سياستها بمنع القاصرين في غزة من الخروج للعلاج

(بال باي) والتنمية الاجتماعية توقعان اتفاقية خدمات الدفع الالكتروني للأسر الفقيرة

(بال باي) والتنمية الاجتماعية توقعان اتفاقية خدمات الدفع الالكتروني للأسر الفقيرة

استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

منوعات

مفاجأة مدوية..زوج الإعلامية أحلام العجارمة يكذّبها في قضية اختطاف ابنها في تركيا

مفاجأة مدوية..زوج الإعلامية أحلام العجارمة يكذّبها في قضية اختطاف ابنها في تركيا

شاهد: محمد رمضان يحدث ضجة بتسريحة شعره الجديدة

شاهد: محمد رمضان يحدث ضجة بتسريحة شعره الجديدة

من فرنسا..هيفاء وهبي بفستان قصير وحجاب

من فرنسا..هيفاء وهبي بفستان قصير وحجاب

إصابة ابن فنان شهير بجلطة قلبية حادة

إصابة ابن فنان شهير بجلطة قلبية حادة

أحمد زاهر يخطف أولاد محمد نور أثناء غيابه..فما القصة؟

أحمد زاهر يخطف أولاد محمد نور أثناء غيابه..فما القصة؟

شاهد: رقصة راغب علامة تتصدّر مواقع التواصل وتثير السخرية

شاهد: رقصة راغب علامة تتصدّر مواقع التواصل وتثير السخرية

لهذا السبب قام الأطباء باستئصال جزء من أذن نيللي كريم

لهذا السبب قام الأطباء باستئصال جزء من أذن نيللي كريم

في إطلالة جريئة.. لقاء الخميسي تقضي عطلة الصيف مع عائلتها

في إطلالة جريئة.. لقاء الخميسي تقضي عطلة الصيف مع عائلتها

شاهد: مقطع الفيديو الذي تسبب بإلقاء القبض على اليوتيوبر تالا صفوان في السعودية

شاهد: مقطع الفيديو الذي تسبب بإلقاء القبض على اليوتيوبر تالا صفوان في السعودية

ريهام عبد الغفور تصدم الجمهور بعمر ابنها الكبير

ريهام عبد الغفور تصدم الجمهور بعمر ابنها الكبير

عربي

وزير لبناني يكشف سبب عدم التدخل لإطفاء حريق &#34;صوامع الحبوب&#34;

وزير لبناني يكشف سبب عدم التدخل لإطفاء حريق "صوامع الحبوب"

وزير الخارجية المصري الأسبق: الناتو الشرق أوسطي كلام عبثي والطائفية سرطان في منظومة الدولة

وزير الخارجية المصري الأسبق: الناتو الشرق أوسطي كلام عبثي والطائفية سرطان في منظومة الدولة

الغنوشي: الاستفتاء &#34;مهزلة&#34; رفضها 75% من شعب تونس

الغنوشي: الاستفتاء "مهزلة" رفضها 75% من شعب تونس

عقب تهديدات نصر الله.. إسرائيل توجّه رسائل تحذيرية إلى حزب الله

عقب تهديدات نصر الله.. إسرائيل توجّه رسائل تحذيرية إلى حزب الله