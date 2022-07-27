شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: ضرب واعتداء همجي يتعرض لها الشبان لحظة الاعتقال وداخل زنازين التحقيق

هيئة الأسرى: ضرب واعتداء همجي يتعرض لها الشبان لحظة الاعتقال وداخل زنازين التحقيق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل عمليات الاعتقال الممنهجة بحقّ المواطنين الفلسطينيين والتي طالت كافة الأعمار والفئات، كما واستمرت في تنفيذ جملة من سياساتها التّنكيلية الممنهجة، وانتهاكاتها المنظمة لحقوق الأسرى والمعتقلين التي كفلتها المواثيق والأعراف الدّولية .

ووفقا لذلك قامت هيئة شؤون الاسرى والمحررين عبر محاميتها الأستاذة هبة إغبارية، برصد أبرز الحالات التي تعرضت لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ومنها حالة الأسير أحمد زياد نمر ( 17 سنة) من بلدة كفر عقب قضاء مدينة القدس حيث اعتقلته قوات الاحتلال الساعة السابعة صباحا  من منطقة وادي الجوز بعدما تم الهجوم عليه والاعتداء عليه بالضرب المبرح بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق ،  ثم اقتادوه الى معتقل المسكوبية وبعدما تم إدخاله الى الغرف وتم التحقيق معه من قبل السجانين  الذي لم يسلم منهم  الأسير نمر من الضرب والشتائم والضغط النفسي وبعد ذلك تم نقله إلى الى قسم الأشبال في سجن الدامون حيث ما زال يقبع هناك .

وعن حالة الأسير أحمد عيد قرش (17 عاما) من بلدة سلوان / القدس والذي اعتقلته قوة كبيرة من الشرطة في منطقة باب الأسباط وتم تفتيشه بشكل عاري ومهين ، ليقتادوه وهو معصوب العينين  ومقيد بالايدي والارجل الى معتقل المسكوبية وبقي داخل غرف التحقيق المنعزلة لمدة 14 يوما، ثم تم نقله الى "سجن مجدو" حيث تعرض من قبل أفراد النحشون والسجانين للضرب المبرح بالعصي والرش بالغاز على وجهه مما أفقد وعيه ليقتادوه بعد ذلك إلى قسم الأشبال في سجن الدامون ، وما زال يعاني من آلام في كافة أنحاء جسده .

ولفتت الهيئة أن هذه الاعتداءات التي تمارسها دولة الاحتلال وأجهزتها العسكرية ما هي إلا محاولة فاشلة لكسر إرادة وصمود شعبنا .

وطالبت الهيئة المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية بالوقوف امام مسؤولياتها لردع ومحاسبة دولة الاحتلال على هذه الجرائم والاعتداءات التي تمارسها والتي تتجاوز كافة الأعراف والقوانين الدولية.

أخبار ذات صلة

رام الله: &#34;الاقتصاد&#34; ترخص تسعة مصانع جديدة برأس مال 5.6 ملیون دولار بحزيران

رام الله: "الاقتصاد" ترخص تسعة مصانع جديدة برأس مال 5.6 ملیون دولار بحزيران

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

نادي الأسير: الأسير الحروب يواجه وضعًا صحيًا صعبًا

نادي الأسير: الأسير الحروب يواجه وضعًا صحيًا صعبًا

جمعية حقوقية: إسرائيل تشدد من سياستها بمنع القاصرين في غزة من الخروج للعلاج

جمعية حقوقية: إسرائيل تشدد من سياستها بمنع القاصرين في غزة من الخروج للعلاج

(بال باي) والتنمية الاجتماعية توقعان اتفاقية خدمات الدفع الالكتروني للأسر الفقيرة

(بال باي) والتنمية الاجتماعية توقعان اتفاقية خدمات الدفع الالكتروني للأسر الفقيرة

سلامة معروف: وصلنا لمرحلة يستحيل معها صرف نسبة 60% للموظفين

سلامة معروف: وصلنا لمرحلة يستحيل معها صرف نسبة 60% للموظفين

بلينكن يلتقي عائلة شيرين أبو عاقلة في واشنطن

بلينكن يلتقي عائلة شيرين أبو عاقلة في واشنطن

استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

غزة: موظفون بوزارة الصحة يناشدون الرئيس عباس بالنظر بملفاتهم الوظيفية ودرجاتهم

نادي الأسير: الأسير الحروب يواجه وضعًا صحيًا صعبًا

نادي الأسير: الأسير الحروب يواجه وضعًا صحيًا صعبًا

جمعية حقوقية: إسرائيل تشدد من سياستها بمنع القاصرين في غزة من الخروج للعلاج

جمعية حقوقية: إسرائيل تشدد من سياستها بمنع القاصرين في غزة من الخروج للعلاج

(بال باي) والتنمية الاجتماعية توقعان اتفاقية خدمات الدفع الالكتروني للأسر الفقيرة

(بال باي) والتنمية الاجتماعية توقعان اتفاقية خدمات الدفع الالكتروني للأسر الفقيرة

استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة الأربعاء

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة الأربعاء

إصابة خمسة مواطنين باعتداء للمستوطنين وجيش الاحتلال جنوب غرب نابلس

إصابة خمسة مواطنين باعتداء للمستوطنين وجيش الاحتلال جنوب غرب نابلس

انطلاق فعاليات مؤتمر سفراء دولة فلسطين لدى دول القارة الإفريقية في بريتوريا

انطلاق فعاليات مؤتمر سفراء دولة فلسطين لدى دول القارة الإفريقية في بريتوريا

منوعات

من فرنسا..هيفاء وهبي بفستان قصير وحجاب

من فرنسا..هيفاء وهبي بفستان قصير وحجاب

إصابة ابن فنان شهير بجلطة قلبية حادة

إصابة ابن فنان شهير بجلطة قلبية حادة

أحمد زاهر يخطف أولاد محمد نور أثناء غيابه..فما القصة؟

أحمد زاهر يخطف أولاد محمد نور أثناء غيابه..فما القصة؟

شاهد: رقصة راغب علامة تتصدّر مواقع التواصل وتثير السخرية

شاهد: رقصة راغب علامة تتصدّر مواقع التواصل وتثير السخرية

لهذا السبب قام الأطباء باستئصال جزء من أذن نيللي كريم

لهذا السبب قام الأطباء باستئصال جزء من أذن نيللي كريم

في إطلالة جريئة.. لقاء الخميسي تقضي عطلة الصيف مع عائلتها

في إطلالة جريئة.. لقاء الخميسي تقضي عطلة الصيف مع عائلتها

شاهد: مقطع الفيديو الذي تسبب بإلقاء القبض على اليوتيوبر تالا صفوان في السعودية

شاهد: مقطع الفيديو الذي تسبب بإلقاء القبض على اليوتيوبر تالا صفوان في السعودية

ريهام عبد الغفور تصدم الجمهور بعمر ابنها الكبير

ريهام عبد الغفور تصدم الجمهور بعمر ابنها الكبير

صورة للفنانة ديانا هشام مع نيرة أشرف تثير ضجة كبيرة..فماذا يجمعهما؟

صورة للفنانة ديانا هشام مع نيرة أشرف تثير ضجة كبيرة..فماذا يجمعهما؟

حسن الرداد برفقة والدته الراحلة.. وهذا موعد طرح فيلمه الجديد

حسن الرداد برفقة والدته الراحلة.. وهذا موعد طرح فيلمه الجديد

عربي

وزير لبناني يكشف سبب عدم التدخل لإطفاء حريق &#34;صوامع الحبوب&#34;

وزير لبناني يكشف سبب عدم التدخل لإطفاء حريق "صوامع الحبوب"

وزير الخارجية المصري الأسبق: الناتو الشرق أوسطي كلام عبثي والطائفية سرطان في منظومة الدولة

وزير الخارجية المصري الأسبق: الناتو الشرق أوسطي كلام عبثي والطائفية سرطان في منظومة الدولة

الغنوشي: الاستفتاء &#34;مهزلة&#34; رفضها 75% من شعب تونس

الغنوشي: الاستفتاء "مهزلة" رفضها 75% من شعب تونس

عقب تهديدات نصر الله.. إسرائيل توجّه رسائل تحذيرية إلى حزب الله

عقب تهديدات نصر الله.. إسرائيل توجّه رسائل تحذيرية إلى حزب الله