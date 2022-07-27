بلينكن يلتقي عائلة شيرين أبو عاقلة في واشنطن

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، لقاءه عائلة الصحفية الفلسطينية الأمريكية الراحلة شيرين أبو عاقلة، في العاصمة واشنطن.وقال بلينكن في تغريدة: "التقيت اليوم أسرة الصحفية الفلسطينية الأمريكية المقتولة شيرين أبو عاقلة، التي أكسبتها صحافتها الجريئة احترام الجماهير في أنحاء العالم".وبحسب وكالة (الأناضول) فقد أضاف: "أعربت عن عمق تعازيّ والتزامي بمتابعة المساءلة بشأن مقتلها المأساوي"، حيث أرفق بلينكن في تغريدته عبر حسابه على تويتر، صوراً للاجتماع.وفي وقت سابق، دعا بلينكن عائلة أبو عاقلة للقدوم إلى واشنطن للاجتماع به.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 4 يوليو/ تموز الجاري، نتائج تحقيق أجرته حول حادث مقتل أبو عاقلة، جاء فيه أنه "لا يستطيع تحديد الجهة التي أطلقت الرصاصة التي تسببت في مقتلها".واحتجت العائلة على النتائج التي توصلت إليها الإدارة الأمريكية معتبرة أنها "إهانة لذكرى شيرين أبو عاقلة".واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية، في 11 مايو/ أيار 2022، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها أصيبت برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها اقتحاما للجيش الإسرائيلي بمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.