استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي



أما عن حالة الأسير سامر العياط / مخيم طولكرم والمتواجد في سجن عسقلان تم إجراء فحص للأسير عياط من قبل طبيب مختص، وأوصى بأن يتم إعطائه حقنتين في الرجل اليمنى والرجل اليسرى، وتابع أنه تم إعطائه الحقنة الأولى بعد انتظار لمدة طويلة، وتم إبلاغه بأنه سيتم إعطائه الحقنة الثانية بعد أسبوع، ولكن حسبما أفاد الأسير ان فترة الأسبوع التي يتم التحدث عنها من قبل الطبيب في عيادة السجن من الممكن ان تأخذ اشهر نتيجة لسياسة المماطلة التي تنتهجها إدارة السجون .



وتدين الهيئة استمرار كافة الجرائم التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الاسرى والمعتقلين ، كما تعتبرها تتنافى مع كافة المعاهدات والمواثيق الدولية الحقوقية والإنسانية.



رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة السجون تمعن في انتهاك الاسرى المرضى طبيا، فهي تستهدفهم بشكل واضح وصريح وذلك بتجاهل أوضاعهم الصحية والمماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم الامر الذي أدى إلى تفاقم الامراض داخل أجسادهم .وفي هذا السياق قامت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عقب زيارة محاميها، كريم العجوة بتوثيق أبرز الحالات المرضية ومنها حالة الأسير موسى صوفان والمحكوم بالسّجن المؤبد والقابع في سجن "عسقلان"، حيث يعاني من وجود ورم ومشاكل صحية في الرئة.وأضافت الهيئة، أن الأسير صوفان ليلة أمس تعرض لوعكة أدت إلى تدهور على وضعه الصحي، حيث حصل ارتخاء بجسمه وآلام بالظهر والصدر واصبح يعاني من هزال وارتفاع بدرجات الحرارة وتقيؤ بشكل مستمر، وأبقوه ما يقارب الساعة حتى سمحوا له بالذهاب إلى عيادة السجن .وتابعت الهيئة أنه توجد مماطلة في كل ما يتعلق بتقديم العلاج له وإجراء الفحوصات اللازمة وان هذا الأمر سيفاقم وضعه الصحي.