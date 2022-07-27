مجدلاني يدعو لمحاكمة شركة "غوغل"

وأشار إلى أنه يتوجب التوجه إلى المحاكم الدولية، لرفع قضايا ومحاكمة شركة غوغل على خرقها للقانون الدولي وتقديمها للأجهزة لدولة الاحتلال التي تقمع الشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني، بمعاقبة شركة "غوغل" ووضعها على القائمة السوداء حيث تقدم الشركة أنظمة ذكاء اصطناعي لدولة الاحتلال تستخدم من أجل قمع الفلسطينيين.وتابع مجدلاني في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "أظهرت وثائق نشرها موقع (ذي إنترسيبت) أن الشركة تقدم أجهزة ذكاء اصطناعي للحكومة الإسرائيلية عبر اتفاقية مثيرة للجدل تعرف باسم (مشروع نيمبس)، وأن مهندسي (غوغل) يفكرون بشكل دائم حول إمكانية خدمة هذا المشروع للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، مما يتطلب وقف ذلك".ودعا المفوضة العامة لحقوق الإنسان لنشر قائمة الشركات التي تعمل بشكل مخالف للقانون الدولي والشرعية الدولية.