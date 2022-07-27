زلزال بقوة 7 درجات يضرب الفلبين

رام الله - دنيا الوطنأكدت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية (PNA)، أن زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب اليوم الأربعاء، منطقة "أبرا" شمالي الفلبين، ما تسبب في انهيارات أرضية وأضرار في البنية التحتية.وبحسب وكالة (الأناضول) فقد نقلت الوكالة، عن المعهد الفلبيني للبراكين والزلازل، توقع حدوث ارتدادات وأضرار، دون الحديث عن وقوع إصابات.وقال المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها "NDRRMC" في بيان، إنه ينسق مع نظرائه الإقليميين في مناطق "إيلوكوس" ووادي "كاجايان" و"لوزون"، ومنطقة العاصمة مانيلا.وأوضح المجلس أن التقييم للأضرار "مستمر"، مؤكدا تعرض بعض المناطق لأضرار في المباني العامة والخاصة.وأشار إلى انقطاع خدمات الكهرباء والإنترنت عن مناطق "كورديليراس" الجبلية شمالي البلاد.