شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا، من قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد سامر موسى العبد (17 عاما)، عقب مداهمة منزله وتفتيشه. 

كما اقتحمت فجر اليوم الأربعاء، بلدة بيت فوريك،وداهمت منزل المواطن مفيد أبو غلمي والد الأسير ليث، وتم التحقيق مع العائلة، واستولت على مركبته من نوع "جيب نيسان".

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة أطفال وشاباً، وهم بلال عايش ثوابتة (14 عاما)، وأحمد لؤي ثوابتة (15 عاما)، ويوسف محمد العيسى (14 عاما)، من بلدة بيت فجار، ومصطفى جمال البدن (22 عاما)، من بلدة تقوع، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرين محررين  من بلدة أبو ديس، ومخيم شعفاط.

وبحسب مصادر محلية، فأن قوات الاحتلال اعتقلت حذيفة بدر، من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، وعرفات ذَيَبة من مخيم شعفاط، شمال شرق المدينة، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

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