دولي

العدل الأميركية تفتح تحقيق في محاولات ترامب قلب نتائج الرئاسة

العدل الأميركية تفتح تحقيق في محاولات ترامب قلب نتائج الرئاسة
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الأربعاء، نقلا عن مصادر، أن وزارة العدل الأميركية تحقق في تصرفات الرئيس السابق دونالد ترامب، في إطار تحقيقها الجنائي بشأن "محاولاته لقلب هزيمته في انتخابات 2020".

وتستمع وزارة العدل إلى مسؤولين سابقين في البيت الأبيض، بمن فيهم كبير موظفي نائب الرئيس السابق مايك بنس.

وبحسب موقع (سكاي نيوز) عربي فقد أكد بنس، يوم الاثنين، أنه أدلى بشهادته أمام هيئة محلفين اتحادية كبرى تحقق في الهجوم على مبنى الكونغرس الأميركي، يوم السادس من يناير عام 2021، والجهود التي بذلها ترامب وحلفاؤه لتحويل خسارته إلى انتصار.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين قولهما إن ممثلي الادعاء الذين يستجوبون الشهود أمام هيئة المحلفين الكبرى سألوا عن محادثات مع ترامب ومحاميه وغيرهم من المقربين إلى الرئيس السابق.

وتعتبر شهادة مارك شورت، كبير موظفي بنس السابق، وهو أرفع مسؤول حتى الآن يمثل أمام هيئة المحلفين الكبرى، إشارة إلى أن تحقيقات وزارة العدل في الهجوم على مبنى الكونغرس تزداد زخما.

وذكرت الصحيفة أيضا أن محققي وزارة العدل تلقوا أيضا في أبريل تسجيلات هاتفية لمسؤولين كبار؛ منهم مارك ميدوز كبير موظفي ترامب السابق.

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