(مكان): الخلاف بين إسرائيل ولبنان أصبح قريباً من نهايته

رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الأربعاء، آخر التطورات وحالة النزاع التي تدور ما بين إسرائيل ولبنان على حقل الغاز (كاريش).وقالت: إنه "يسود الاعتقاد في إسرائيل أن الخلاف مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية أصبح قريبا من نهايته"، وتابعت: "سيصل الوسيط الأمريكي عاموش هوخشتاين، إلى بيروت الأسبوع المقبل حاملا معه إطارا للحل".وأردفت الهيئة: "التسوية المتبلورة تنص على إبقاء حقل (كاريش) للغاز في المياه الإقليمية الإسرائيلية، فيما ستقوم الشركة المكلفة باستخراج الغاز بأعمال حفر وتنقيب في المياه الاقتصادية اللبنانية أيضا".وأكملت: "هذا وحذر مصدر رفيع في أورشليم القدس، (حزب الله) من مغبة استهداف حقل "كاريش"، قائلا إن اسرائيل سترد بقوة متناهية".والجدير بالذكر، أن الأمين العام لـ (حزب الله) حسن نصر الله قد هدد باستهداف كافة الحقول في البحر في حال حرمان لبنان من استغلال مواردها في المياه الاقتصادية التابعة لها.