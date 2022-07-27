عواد يكشف لـ "دنيا الوطن" موعد الدورتين الثانية والثالثة لامتحانات الثانوية









وأردف: "كما وأن الدورة الثانية فرصة لكل من يريد تحسين علاماته في إحدى المباحث، أو لم ينجح ويريد النجاح". وقال عواد في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة ستبدأ في الثامن من آب/ اغسطس المقبل، وهي فرصة لكل طالب اجتاز على الأقل أربعة مباحث بنجاح".





وأكمل عواد: "أما الدورة الثالثة لامتحانات الثانوية ستكون خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل لغير المستكملين، وليس الهدف منها تحسين المعدل".





والجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم صرحت بأن نتائج الثانوية العامة ستكون يوم السبت المقبل، الموافق 30 تموز/ يوليو الجاري.

دنيا الوطن- هاني الإمامأعلن مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، اليوم الأربعاء، موعد الدورتين الثانية والثالثة لامتحانات الثانوية العامة في فلسطين.