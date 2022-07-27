عواد يكشف لـ "دنيا الوطن" موعد الدورتين الثانية والثالثة لامتحانات الثانوية
أعلن مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، اليوم الأربعاء، موعد الدورتين الثانية والثالثة لامتحانات الثانوية العامة في فلسطين.
وقال عواد في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة ستبدأ في الثامن من آب/ اغسطس المقبل، وهي فرصة لكل طالب اجتاز على الأقل أربعة مباحث بنجاح".
وأردف: "كما وأن الدورة الثانية فرصة لكل من يريد تحسين علاماته في إحدى المباحث، أو لم ينجح ويريد النجاح".
وأكمل عواد: "أما الدورة الثالثة لامتحانات الثانوية ستكون خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل لغير المستكملين، وليس الهدف منها تحسين المعدل".
والجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم صرحت بأن نتائج الثانوية العامة ستكون يوم السبت المقبل، الموافق 30 تموز/ يوليو الجاري.
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