شؤون فلسطينية

إصابة خمسة مواطنين باعتداء للمستوطنين وجيش الاحتلال جنوب غرب نابلس

إصابة خمسة مواطنين باعتداء للمستوطنين وجيش الاحتلال جنوب غرب نابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، الليلة، خمسة مواطنين في اعتداء للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل جنوب غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطنين خلال تواجدهم بأراضيهم في قرية تل، واستهدفتهم بغاز الفلفل الحار، ما أدى الى إصابة خمسة مواطنين، أحدهم أصيب برضوض عقب الاعتداء عليه بالضرب واحتجازه لساعات من قبل جيش الاحتلال، الذي تدخل لتأمين الحماية للمستوطنين.

وأضاف أن المستوطنين أحرقوا بيتًا متنقلا تعود ملكيته للمواطن محمد أحمد حمدان، فيما استهدفوا مركبة تابعة لمجلس قروي تل، الأمر الذي أدى إلى تحطم نوافذها.

وأكد دغلس أن هناك استهداف جديد لمنطقة "كفرور" الواقعة غرب قرية تل، بهدف توسيع البؤرة الاستيطانية "حفاد جلعاد" المقامة على أراضي المواطنين.

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