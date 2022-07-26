"برلمانيون لأجل القدس" ترحب بتوقيع نواب فرنسيين على مشروع قرار يدين نظام الفصل العنصري

رحبت رابطة برلمانيون لأجل القدس، بتوقيع نحو أربعين نائباً فرنسياً، على مشروع قرار يدين نظام الفصل العنصري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي العنصري ضد الشعب الفلسطيني.



وتوجهت الرابطة، بالشكر للنواب الموقعين على مشروع القرار، كما تدعو إلى العمل على عرض مشروع القانون للتصويت في البرلمان وإقراره.



ودعت الرابطة، البرلمانات الأوروبية والمنظمات الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة لمعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي والقوانين الإنسانية، وتجريم الفصل العنصري الذي يمارسه.







































رام الله - دنيا الوطن