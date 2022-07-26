شؤون فلسطينية

الوزير المالكي يلتقي نظيرته الجنوب إفريقية في بريتوريا

الوزير المالكي يلتقي نظيرته الجنوب إفريقية في بريتوريا
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مساء اليوم الثلاثاء، نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور، في العاصمة بريتوريا.

وكان المالكي قد وصل والوفد المرافق له، الى بريتوريا لعقد المؤتمر الثاني لسفراء دولة فلسطين لدى القارة الإفريقية.

وأعرب المالكي خلال اللقاء عن تقدير واعتزاز دولة فلسطين وشعبها بالموقف الثابت لجمهورية جنوب إفريقيا تجاه القضية الفلسطينية، والداعم للحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعلى دعمهم الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، شاكرًا الوزيرة باندور على رعاية المؤتمر الثاني لسفراء القارة الإفريقية واستضافته.

واستعرض المالكي خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين الفلسطيني والجنوب إفريقي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على توحيد الجهود مع الدول الصديقة في القارة الإفريقية في إطار دعمهم لنضال الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال.

من جانبها، أكدت باندور ثبات موقف بلادها من القضية الفلسطينية وأهمية تحقيق حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تقدمت بتعازيها للوزير وللشعب الفلسطيني باستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، مؤكدةً أهمية مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة اللاإنسانية والعمل العدواني، واستكمال التحقيقات بمقتلها.

كما أكدت ضرورة العمل على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والرسمية والشعبية والمنظمات غير الحكومية لتحقيق تسوية شاملة ودائمة وعادلة للقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بتقرير المصير والاستقلال.

وفي الختام، تم التوافق بين الوزيرين على مجموعة من الفعاليات والمبادرات الداعمة لدولة فلسطين والتي بدورها ستعمل على تثبيت مركزية القضية الفلسطينية إقليمًا ودوليًا.

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