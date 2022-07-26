غزة: الاقتصاد تُعلن إعفاء جميع منتجات الضفة من أيّ رسوم سابقة

وقالت الوزارة في بيان أصدرته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، ان المنتجات والسلع التي تم تعديل الرسوم عليها لها بديل محلي ويتم انتاجه في المصانع داخل قطاع غزة.





وأوضحت الوزارة ان القرار جاء بالتوافق مع لجنة دعم المنتج المحلي التي تضم وزارة الاقتصاد والغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.



وبينت الوزارة أن الهدف من القرار زيادة الحصه السوقية وزيادة القدرة التنافسية مع الاصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة.













رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، مساء اليوم، حل إشكالية البضائع الواردة من الضفة والبضائع المصدرة من قطاع غزة.وقال مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد، د. أسامة نوفل، إنه "تم حل الإشكالية، وبموجب الحل أعفينا جميع منتجات الضفة الغربية من أي رسوم سابقة، بالمقابل تم إعفاء منتجات قطاع غزة". وفق ما نقل موقع (وكالة الرأي) الحكومية المحلية.وأكد نوفل أن ثمرة هذا الحل هو انخفاض سعر الطحين، مُشيرًا إلى أن هذا الحل جاء نتيجة لجهود كبيرة بذلتها طواقم وزارة الاقتصاد بغزة.وكانت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، قد أصدرت في وقت سابق، قراراً بتعديل رسوم استيراد أصناف وسلع واردة للقطاع عبر المعابر التجارية.