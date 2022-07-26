عقب تهديدات نصر الله.. إسرائيل توجّه رسائل تحذيرية إلى حزب الله

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن المؤسسة الأمنية وجيش الاحتلال رفع حالة التأهب القصوى حول منصة كاريش عقب خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أمس.وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إنه "بعد خطاب نصرالله أمس، رفعت المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي حالة التأهب القصوى حول منصة كاريش".وأوضحت أن جيش الاحتلال يستعدون باستخدام سفن تابعة للبحرية وطائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.بدورها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن "إسرائيل بعثت برسائل تحذير إلى حزب الله عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية استعدادًا لتفعيل منصة كاريش". مضيفةً "وهددت بأنه إذا حاول الحزب مهاجمة المنصة، فسيكون الرد قاسياً".وكان نصر الله، هدد أمس في كلمة له، على أن كل الحقول في دائرة "التهديد" وليس (كاريش) فقط، متابعًا: "الكرة الآن ليست في ملعب لبنان لأنه هو الممنوع من استخراج النفط والغاز في المنطقة غير المتنازع عليها".