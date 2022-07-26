حزب الشعب الفلسطيني ينعى الحاجة فاطمة الهريني

رام الله - دنيا الوطننعى حزب الشعب الفلسطيني أيقونة الدفاع عن الأرض الحاجة فاطمة سلامة الهريني "أم صابر" التي رحلت عن عالمنا صباح يوم الاثنين 25/7/2022 عن عمر يناهز الـ85 عاماَ، بعد حياة حافلة في الصمود على أرضها والتثبت فيها والنضال والتضحية من أجل حمايتها من اعتداءات ونهب الاحتلال وعصابات مستوطنيه في قرية التوانة جنوب شرق يطا جنوب محافظة الخليل.وقال في بيان له: "إن حزب الشعب إذ ينعى الراحلة فاطمة الهريني إحدى الماجدات الفلسطينيات اللواتي قاومن بصلابة اعتداءات الاحتلال الصهيوني ومخططاته الاستيطانية التي استهدفت أراضي قريتها، يتقدم من أسرتها الصامدة وعموم عشيرة الهريني في الوطن، بخالص العزاء والمواساة".