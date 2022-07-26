تقرير الـ (98) لدائرة المقاطعة "بالديمقراطية".. معهد واشنطن: تراجع نسبة مؤيدي التطبيع مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأدانت حملات المقاطعة زيارة رئيس جيش أركان الاحتلال "أفيف كوخافي"، للرباط عاصمة المغرب.كما أدانت حملات المقاطعة تعاون دولة الإحتلال الإسرائيلية والإمارات في مجال المشاريع الزراعية والمياه في قارة أفريقيا.بينما ثمن ناشطون في حملات المقاطعة موقف الوزيرة البحرينية الشيخة مي بنت محمد آل خليفة " وزيرة هيئة البحرين للثقافة والآثار" لرفضها مصافحة سفير دولة الإحتلال الإسرائيلية في البحرين، الأمر الذي أدى إلى خسارة وظيفتها.كذلك، ثمنت حملات المقاطعة إنسحاب منتخب سلطنة عمان لكرة السلة من بطولة العالم الجامعية في البرتغال، رفضا للتطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية.فيما، ثمن ناشطون في حملات المقاطعة رسم العلم الفلسطيني على مبنى "ليفربول" في بريطانيا، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.من جهتهم، دعا ناشطون في حملات المقاطعة في بريطانيا مقاطعة بنك "باركليز" بسبب إستثماراته في دعم السلاح الإسرائيلي الذي يستخدم لقمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه.إضافة إلى ذلك، ثمنت حملات المقاطعة تحذير "أمنستي" من إتفاق التجارة بين بريطانيا ودولة الإحتلال الإسرائيلية، الذي من شأنه تعزيز نظام الفصل العنصري.وفي ذات السياق، ثمن ناشطون في حملات المقاطعة تقرير معهد واشنطن الذي أكد على تراجع نسبة مؤيدي التطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية في دول الخليج.وقد، نظم ناشطون في حملات المقاطعة وقفة تضامنية في مدينة "ليون" الفرنسية للمطالبة بالحقوق الوطنية الفلسطينية ومقاطعة دولة الإحتلال الإسرائيلية.من جهة أخرى، احتج ناشطون في حملات المقاطعة في مقر إتحاد كرة القدم الأوروغوياني (AFU) على دعوة المنتخب الأوروغواي لرفض اللعب مع فريق دولة الإحتلال الإسرائيلية.