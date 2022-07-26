شؤون فلسطينية

تقرير الـ (98) لدائرة المقاطعة "بالديمقراطية".. معهد واشنطن: تراجع نسبة مؤيدي التطبيع مع إسرائيل

تقرير الـ (98) لدائرة المقاطعة "بالديمقراطية".. معهد واشنطن: تراجع نسبة مؤيدي التطبيع مع إسرائيل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت حملات المقاطعة زيارة رئيس جيش أركان الاحتلال "أفيف كوخافي"، للرباط عاصمة المغرب.

كما أدانت حملات المقاطعة تعاون دولة الإحتلال الإسرائيلية والإمارات في مجال المشاريع الزراعية والمياه في قارة أفريقيا.

بينما ثمن ناشطون في حملات المقاطعة موقف الوزيرة البحرينية الشيخة مي بنت محمد آل خليفة " وزيرة هيئة البحرين للثقافة والآثار" لرفضها مصافحة سفير دولة الإحتلال الإسرائيلية في البحرين، الأمر الذي أدى إلى خسارة وظيفتها.

كذلك، ثمنت حملات المقاطعة إنسحاب منتخب سلطنة عمان لكرة السلة من بطولة العالم الجامعية في البرتغال، رفضا للتطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية.

فيما، ثمن ناشطون في حملات المقاطعة رسم العلم الفلسطيني على مبنى "ليفربول" في بريطانيا، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

من جهتهم، دعا ناشطون في حملات المقاطعة في بريطانيا مقاطعة بنك "باركليز" بسبب إستثماراته في دعم السلاح الإسرائيلي الذي يستخدم لقمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه.

إضافة إلى ذلك، ثمنت حملات المقاطعة تحذير "أمنستي" من إتفاق التجارة بين بريطانيا ودولة الإحتلال الإسرائيلية، الذي من شأنه تعزيز نظام الفصل العنصري.

وفي ذات السياق، ثمن ناشطون في حملات المقاطعة تقرير معهد واشنطن الذي أكد على تراجع نسبة مؤيدي التطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية في دول الخليج.

وقد، نظم ناشطون في حملات المقاطعة وقفة تضامنية في مدينة "ليون" الفرنسية للمطالبة بالحقوق الوطنية الفلسطينية ومقاطعة دولة الإحتلال الإسرائيلية.

من جهة أخرى، احتج ناشطون في حملات المقاطعة  في مقر إتحاد كرة القدم الأوروغوياني (AFU) على دعوة المنتخب الأوروغواي لرفض اللعب مع فريق دولة الإحتلال الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط بالقدس واندلاع مواجهات

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط بالقدس واندلاع مواجهات

حزب الشعب الفلسطيني ينعى الحاجة فاطمة الهريني

حزب الشعب الفلسطيني ينعى الحاجة فاطمة الهريني

&#34;الديمقراطية&#34; ترحب بتوقيع النواب الفرنسيين على قرار يدين الفصل العنصري

"الديمقراطية" ترحب بتوقيع النواب الفرنسيين على قرار يدين الفصل العنصري

&#34;الخارجية&#34;: التسوية الاسرائيلية للأراضي في القدس باطلة من أساسها وجريمة استعمارية عنصرية بامتياز

"الخارجية": التسوية الاسرائيلية للأراضي في القدس باطلة من أساسها وجريمة استعمارية عنصرية بامتياز

وفاة شاب متأثراً بإصابته بإطلاق نار في جنين

وفاة شاب متأثراً بإصابته بإطلاق نار في جنين

غزة: سلطة الأراضي تعلن الاستمرار في استقبال طلبات تسوية أراضي الأقساط

غزة: سلطة الأراضي تعلن الاستمرار في استقبال طلبات تسوية أراضي الأقساط

&#34;حماية&#34; يقدم شكره لبرلمانين فرنسيين بعد توقيعيهم على مشروع يدين الفصل العنصري

"حماية" يقدم شكره لبرلمانين فرنسيين بعد توقيعيهم على مشروع يدين الفصل العنصري

نائبة المنسق الأممي لعملية السلام: المستوطنات غير قانونية وتمثل عائقاً أمام السلام

نائبة المنسق الأممي لعملية السلام: المستوطنات غير قانونية وتمثل عائقاً أمام السلام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حزب الشعب الفلسطيني ينعى الحاجة فاطمة الهريني

حزب الشعب الفلسطيني ينعى الحاجة فاطمة الهريني

تقرير الـ (98) لدائرة المقاطعة &#34;بالديمقراطية&#34;.. معهد واشنطن: تراجع نسبة مؤيدي التطبيع مع إسرائيل

تقرير الـ (98) لدائرة المقاطعة "بالديمقراطية".. معهد واشنطن: تراجع نسبة مؤيدي التطبيع مع إسرائيل

&#34;الديمقراطية&#34; ترحب بتوقيع النواب الفرنسيين على قرار يدين الفصل العنصري

"الديمقراطية" ترحب بتوقيع النواب الفرنسيين على قرار يدين الفصل العنصري

غزة: سلطة الأراضي تعلن الاستمرار في استقبال طلبات تسوية أراضي الأقساط

غزة: سلطة الأراضي تعلن الاستمرار في استقبال طلبات تسوية أراضي الأقساط

&#34;حماية&#34; يقدم شكره لبرلمانين فرنسيين بعد توقيعيهم على مشروع يدين الفصل العنصري

"حماية" يقدم شكره لبرلمانين فرنسيين بعد توقيعيهم على مشروع يدين الفصل العنصري

&#34;رأفت&#34; يدين تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطن الفلسطيني وممتلكاته

"رأفت" يدين تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطن الفلسطيني وممتلكاته

مستوطنون يعتدون على مواطن في الأغوار الشمالية

مستوطنون يعتدون على مواطن في الأغوار الشمالية

&#34;الديمقراطية&#34;: هدم منزلي منفذي عملية (أرائيل) جريمة تطهير عرقي لن تنال من صمود شعبنا

"الديمقراطية": هدم منزلي منفذي عملية (أرائيل) جريمة تطهير عرقي لن تنال من صمود شعبنا

منوعات

في إطلالة جريئة.. لقاء الخميسي تقضي عطلة الصيف مع عائلتها

في إطلالة جريئة.. لقاء الخميسي تقضي عطلة الصيف مع عائلتها

شاهد: مقطع الفيديو الذي تسبب بإلقاء القبض على اليوتيوبر تالا صفوان في السعودية

شاهد: مقطع الفيديو الذي تسبب بإلقاء القبض على اليوتيوبر تالا صفوان في السعودية

ريهام عبد الغفور تصدم الجمهور بعمر ابنها الكبير

ريهام عبد الغفور تصدم الجمهور بعمر ابنها الكبير

صورة للفنانة ديانا هشام مع نيرة أشرف تثير ضجة كبيرة..فماذا يجمعهما؟

صورة للفنانة ديانا هشام مع نيرة أشرف تثير ضجة كبيرة..فماذا يجمعهما؟

حسن الرداد برفقة والدته الراحلة.. وهذا موعد طرح فيلمه الجديد

حسن الرداد برفقة والدته الراحلة.. وهذا موعد طرح فيلمه الجديد

حركات غير لائقة ولباس فاضح.. جنى عمرو دياب وحبيبها في عيد ميلادها

حركات غير لائقة ولباس فاضح.. جنى عمرو دياب وحبيبها في عيد ميلادها

(يوتيوب) يحذف أغنية محمد منير وأكرم حسني الجديدة..فما القصة؟

(يوتيوب) يحذف أغنية محمد منير وأكرم حسني الجديدة..فما القصة؟

بعد إصابتها بفيروس كورونا..هدى المفتي تستمتع بإجازتها في اليونان

بعد إصابتها بفيروس كورونا..هدى المفتي تستمتع بإجازتها في اليونان

كيف ظهرت الراحلة دلال عبد العزيز في بوستر الفيلم الجديد (تسليم أهالي)؟

كيف ظهرت الراحلة دلال عبد العزيز في بوستر الفيلم الجديد (تسليم أهالي)؟

اتحاد النقابات الفنية في مصر يتخذ قراراً بخصوص هاني شاكر

اتحاد النقابات الفنية في مصر يتخذ قراراً بخصوص هاني شاكر

عربي

الرئيس التونسي يكشف عن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور

الرئيس التونسي يكشف عن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور

(جدري القرود).. مصر ضمن المجموعة الأولى عالمياً

(جدري القرود).. مصر ضمن المجموعة الأولى عالمياً

‫مدينة المستقبل في نيوم.. ولي العهد السعودي يعلن عن تصاميم &#34;ذا لاين&#34;

‫مدينة المستقبل في نيوم.. ولي العهد السعودي يعلن عن تصاميم "ذا لاين"

واشنطن تطالب زعماء ليبيا بوضع المصالح الشخصية جانبا

واشنطن تطالب زعماء ليبيا بوضع المصالح الشخصية جانبا