شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" ترحب بتوقيع النواب الفرنسيين على قرار يدين الفصل العنصري

"الديمقراطية" ترحب بتوقيع النواب الفرنسيين على قرار يدين الفصل العنصري
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتوقيع أكثر من أربعين نائباً فرنسياً، على مشروع قرار يدين «نظام الفصل العنصري المؤسسي»؛ الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني، ويدعو لإزالة العوائق أمام الدعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وحظر توريد الأسلحة للاحتلال.

وقالت الدائرة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إنه "بالأدلة الدامغة والبراهين، دولة الاحتلال تمارس نظام الفصل العنصري وجرائم التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني أمام صمت المجتمع الدولي الذي يواصل سياسة الكيل بمكيالين وإزدواجية المعايير".

وأضافت الدائرة "عدم محاسبة ومعاقبة المجتمع الدولي لقادة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والتي تجاوزت في وصفها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لتصل إلى حدود نظام الفصل العنصري وجرائم التطهير العرقي، يجعلها تتجاوز القوانين والشرائع الدولية".

وختمت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية بيانها مطالبةً المجتمع الدولي بإدانة جرائم التطهير العرقي ونظام الفصل العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية عليها وعزلها كونها دولة مارقة وفوق القانون الدولي لردعها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة دون تعطيلها.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط بالقدس واندلاع مواجهات

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط بالقدس واندلاع مواجهات

حزب الشعب الفلسطيني ينعى الحاجة فاطمة الهريني

حزب الشعب الفلسطيني ينعى الحاجة فاطمة الهريني

تقرير الـ (98) لدائرة المقاطعة &#34;بالديمقراطية&#34;.. معهد واشنطن: تراجع نسبة مؤيدي التطبيع مع إسرائيل

تقرير الـ (98) لدائرة المقاطعة "بالديمقراطية".. معهد واشنطن: تراجع نسبة مؤيدي التطبيع مع إسرائيل

&#34;الخارجية&#34;: التسوية الاسرائيلية للأراضي في القدس باطلة من أساسها وجريمة استعمارية عنصرية بامتياز

"الخارجية": التسوية الاسرائيلية للأراضي في القدس باطلة من أساسها وجريمة استعمارية عنصرية بامتياز

وفاة شاب متأثراً بإصابته بإطلاق نار في جنين

وفاة شاب متأثراً بإصابته بإطلاق نار في جنين

غزة: سلطة الأراضي تعلن الاستمرار في استقبال طلبات تسوية أراضي الأقساط

غزة: سلطة الأراضي تعلن الاستمرار في استقبال طلبات تسوية أراضي الأقساط

&#34;حماية&#34; يقدم شكره لبرلمانين فرنسيين بعد توقيعيهم على مشروع يدين الفصل العنصري

"حماية" يقدم شكره لبرلمانين فرنسيين بعد توقيعيهم على مشروع يدين الفصل العنصري

نائبة المنسق الأممي لعملية السلام: المستوطنات غير قانونية وتمثل عائقاً أمام السلام

نائبة المنسق الأممي لعملية السلام: المستوطنات غير قانونية وتمثل عائقاً أمام السلام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حزب الشعب الفلسطيني ينعى الحاجة فاطمة الهريني

حزب الشعب الفلسطيني ينعى الحاجة فاطمة الهريني

تقرير الـ (98) لدائرة المقاطعة &#34;بالديمقراطية&#34;.. معهد واشنطن: تراجع نسبة مؤيدي التطبيع مع إسرائيل

تقرير الـ (98) لدائرة المقاطعة "بالديمقراطية".. معهد واشنطن: تراجع نسبة مؤيدي التطبيع مع إسرائيل

&#34;الديمقراطية&#34; ترحب بتوقيع النواب الفرنسيين على قرار يدين الفصل العنصري

"الديمقراطية" ترحب بتوقيع النواب الفرنسيين على قرار يدين الفصل العنصري

غزة: سلطة الأراضي تعلن الاستمرار في استقبال طلبات تسوية أراضي الأقساط

غزة: سلطة الأراضي تعلن الاستمرار في استقبال طلبات تسوية أراضي الأقساط

&#34;حماية&#34; يقدم شكره لبرلمانين فرنسيين بعد توقيعيهم على مشروع يدين الفصل العنصري

"حماية" يقدم شكره لبرلمانين فرنسيين بعد توقيعيهم على مشروع يدين الفصل العنصري

&#34;رأفت&#34; يدين تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطن الفلسطيني وممتلكاته

"رأفت" يدين تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطن الفلسطيني وممتلكاته

مستوطنون يعتدون على مواطن في الأغوار الشمالية

مستوطنون يعتدون على مواطن في الأغوار الشمالية

&#34;الديمقراطية&#34;: هدم منزلي منفذي عملية (أرائيل) جريمة تطهير عرقي لن تنال من صمود شعبنا

"الديمقراطية": هدم منزلي منفذي عملية (أرائيل) جريمة تطهير عرقي لن تنال من صمود شعبنا

منوعات

في إطلالة جريئة.. لقاء الخميسي تقضي عطلة الصيف مع عائلتها

في إطلالة جريئة.. لقاء الخميسي تقضي عطلة الصيف مع عائلتها

شاهد: مقطع الفيديو الذي تسبب بإلقاء القبض على اليوتيوبر تالا صفوان في السعودية

شاهد: مقطع الفيديو الذي تسبب بإلقاء القبض على اليوتيوبر تالا صفوان في السعودية

ريهام عبد الغفور تصدم الجمهور بعمر ابنها الكبير

ريهام عبد الغفور تصدم الجمهور بعمر ابنها الكبير

صورة للفنانة ديانا هشام مع نيرة أشرف تثير ضجة كبيرة..فماذا يجمعهما؟

صورة للفنانة ديانا هشام مع نيرة أشرف تثير ضجة كبيرة..فماذا يجمعهما؟

حسن الرداد برفقة والدته الراحلة.. وهذا موعد طرح فيلمه الجديد

حسن الرداد برفقة والدته الراحلة.. وهذا موعد طرح فيلمه الجديد

حركات غير لائقة ولباس فاضح.. جنى عمرو دياب وحبيبها في عيد ميلادها

حركات غير لائقة ولباس فاضح.. جنى عمرو دياب وحبيبها في عيد ميلادها

(يوتيوب) يحذف أغنية محمد منير وأكرم حسني الجديدة..فما القصة؟

(يوتيوب) يحذف أغنية محمد منير وأكرم حسني الجديدة..فما القصة؟

بعد إصابتها بفيروس كورونا..هدى المفتي تستمتع بإجازتها في اليونان

بعد إصابتها بفيروس كورونا..هدى المفتي تستمتع بإجازتها في اليونان

كيف ظهرت الراحلة دلال عبد العزيز في بوستر الفيلم الجديد (تسليم أهالي)؟

كيف ظهرت الراحلة دلال عبد العزيز في بوستر الفيلم الجديد (تسليم أهالي)؟

اتحاد النقابات الفنية في مصر يتخذ قراراً بخصوص هاني شاكر

اتحاد النقابات الفنية في مصر يتخذ قراراً بخصوص هاني شاكر

عربي

الرئيس التونسي يكشف عن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور

الرئيس التونسي يكشف عن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور

(جدري القرود).. مصر ضمن المجموعة الأولى عالمياً

(جدري القرود).. مصر ضمن المجموعة الأولى عالمياً

‫مدينة المستقبل في نيوم.. ولي العهد السعودي يعلن عن تصاميم &#34;ذا لاين&#34;

‫مدينة المستقبل في نيوم.. ولي العهد السعودي يعلن عن تصاميم "ذا لاين"

واشنطن تطالب زعماء ليبيا بوضع المصالح الشخصية جانبا

واشنطن تطالب زعماء ليبيا بوضع المصالح الشخصية جانبا