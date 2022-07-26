"الديمقراطية" ترحب بتوقيع النواب الفرنسيين على قرار يدين الفصل العنصري



وقالت الدائرة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إنه "بالأدلة الدامغة والبراهين، دولة الاحتلال تمارس نظام الفصل العنصري وجرائم التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني أمام صمت المجتمع الدولي الذي يواصل سياسة الكيل بمكيالين وإزدواجية المعايير".



وأضافت الدائرة "عدم محاسبة ومعاقبة المجتمع الدولي لقادة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والتي تجاوزت في وصفها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لتصل إلى حدود نظام الفصل العنصري وجرائم التطهير العرقي، يجعلها تتجاوز القوانين والشرائع الدولية".



وختمت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية بيانها مطالبةً المجتمع الدولي بإدانة جرائم التطهير العرقي ونظام الفصل العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية عليها وعزلها كونها دولة مارقة وفوق القانون الدولي لردعها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة دون تعطيلها.





رام الله - دنيا الوطنرحبت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتوقيع أكثر من أربعين نائباً فرنسياً، على مشروع قرار يدين «نظام الفصل العنصري المؤسسي»؛ الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني، ويدعو لإزالة العوائق أمام الدعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وحظر توريد الأسلحة للاحتلال.