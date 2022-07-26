بناء على توجيهات من الملك سلمان.. ولي العهد السعودي يزور اليونان وفرنسا

رام الله - دنيا الوطنأعلن الديوان الملكي السعودي أن ولي العهد محمد بن سلمان غادر المملكة ليزور اليونان وفرنسا.وجاء في بيان عن الديوان الملكي أن ولي العهد غادر السعودية اليوم الثلاثاء "لزيارة كل من (الجمهورية الهيلينية "اليونان"، والجمهورية الفرنسية)، حيث سيلتقي خلال هذه الزيارة بقادة هاتين الدولتين".وحسب ما جاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية فإن بن سلمان سيبحث "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".وأشار البيان إلى أن الزيارة تأتي بناء على توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحرصه على "التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة"، وكذلك تأتي الزيارة استجابة لدعوات تلقاها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.