شؤون فلسطينية

غزة: سلطة الأراضي تعلن الاستمرار في استقبال طلبات تسوية أراضي الأقساط

غزة: سلطة الأراضي تعلن الاستمرار في استقبال طلبات تسوية أراضي الأقساط
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة لأملاك الحكومة بسلطة الأراضي للمواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة عن استمرار استقبال طلبات تسوية وتسجيل أراضي الأقساط والتي بدأت من تاريخ 1/6/2022م. وما زالت مستمرة حتى نهاية شهر 11/2022.

وتقع أراضي الأقساط في منطقة جباليا وبيت لاهيا (مشروع عامر ومشروع ناصر) وجزءٌ منها في مدينة غزة وآخر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وهي أراضي حكومية تم الإعلان عن بيعها للمواطنين زمن الإدارة المصرية والتعاقد عليها ما قبل عام 1967م ولم يسدد المواطنون المتعاقدون باقي ثمنها في ذلك الوقت.

وأوضحت في إعلان سابق صادر عنها عن آلية احتساب التسوية المالية والتي تبدأ بخصم نسبة الأرض المدفوع ثمنها من خلال الأقساط القديمة وخصم استقطاعات الشوارع على الأرض وخصم بنسبة %65 من قيمة المبلغ المطلوب في حالة الدفع بنظام التقسيط خلال 3 سنوات كحد أقصى.

أما في حال دفع المبلغ نقدًا بدون تقسيط فيحصل المواطن على خصم بنسبة 75% من قيمة المبلغ المطلوب بعد التسوية.

وأكدت الإدارة العامة لأملاك الحكومة أن استقبال طلبات التسجيل للمواطنين لتسوية أراضي الأقساط مستمر لستة شهور بدءً من 1/6/2022م وحتى نهاية الدوام الرسمي يوم 30/11/2022م في الإدارة العامة لأملاك الحكومة بسلطة الأراضي.

ونوهت الي تطبيق القرار الصادر بالخصوص في حالة عدم تقديم طلب لاستكمال التسوية والتسجيل لهذه الاراضي من قبل المتعاقدين أو ورثتهم او من اشترى منهم وتسديد باقي الحقوق المالية المترصدة على التعاقد حسب النظام الجديد الميسر لباقي الأقساط المستحقة في القسائم المتعاقد عليها وسيتم تسجيل جزء من الأرض باسم المتعاقد الأساسي حسب نسبة المدفوعات المسددة في سلطة الأراضي، وتسجيل باقي الأرض غير المسدد عنها باسم الحكومة.

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