شؤون فلسطينية

"حماية" يقدم شكره لبرلمانين فرنسيين بعد توقيعيهم على مشروع يدين الفصل العنصري

"حماية" يقدم شكره لبرلمانين فرنسيين بعد توقيعيهم على مشروع يدين الفصل العنصري
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وجه مركز حماية لحقوق الانسان اليوم رسالة شكر لبرلمانيين فرنسيين عبر لهم فيها عن بالغ الاحترام والتقدير إزاء موقف الإدانة لمخططات الفصل العنصري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابع المركز باهتمام كبير موقفهم المُشرّف الذي جاء منسجماً مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الانسان، كما عبر المركز عن عظيم التقدير والاحترام لموقفهم الرافض لسياسات سلطات الاحتلال التي تقوم على الضم والتهجير.

وختم المركز رسالته باعتبار أن هذا القرار يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، وطالب المركز البرلمان الفرنسي بالمزيد من هذه المواقف الشجاعة المنسجمة مع العدالة الدولية، والاستمرار في انصاف الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية والضغط باتجاه انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.



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