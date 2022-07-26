مستوطنون يعتدون على مواطن في الأغوار الشمالية

رام الله - دنيا الوطناعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على مواطن في الأغوار الشمالية.وقال رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة إن المواطن المعتدى عليه هو فتحي عليان دراغمة، وذلك أثناء رعيه أبقاره عند عين الحلوة بالأغوار الشمالية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وفي السياق ذاته، قال دراغمة إن مستوطنين شرعوا بأعمال بناء على مقربة من العين، ما يثير تخوفات من إغلاقهم لمساحات إضافية من الأراضي الرعوية.يذكر أن المستوطنين استولوا قبل أكثر من عام على نبع عين الحلوة، ورمموه وسيجوه، ومنعوا المواطنين الفلسطينيين من استغلاله أو التنزه فيه.