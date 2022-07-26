الجيش الإسرائيلي يعتقل لبنانيًا بداعي اجتياز الحدود الشمالية

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقال لبناني، قرب الحدود الشمالية، بداعي اجتياز الحدود.وقال الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على (تويتر): "رصدت استطلاعات الجيش الإسرائيلي لبناني يجتاز الخط الأزرق إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة مستوطنة مارغاليوت، وتم اعتقاله، ويتم استجوابه من قبل الجهات المختصة".وتكررت في الأشهر القليلة الماضية، اعتقال مواطنين بداعي اجتياز الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.وفي معظم الأحيان، يتم الإفراج عن المعتقلين بعد أيام على توقيفهم.