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الرئيس التونسي يكشف عن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور

الرئيس التونسي يكشف عن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور
قيس سعيّد - الرئيس التونسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن "أول قرار سيتخذه بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في البلاد سيكون وضع قانون انتخابي". 

وتابع خلال تصريحاتٍ إعلامية أن "الدستور الجديد سيكون دستور إعلاء للجمهورية، وإنه سيعمل على تحقيق مطالب الشعب التونسي كلها". وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

ولفت إلى أن "هناك إصلاحات كبرى لا بد من إدخالها على الاقتصاد والتربية وعلى مجالات أخرى".

وأضاف: "يكفي ما عاناه الشعب على مدى عقود، وسنعمل على تحقيق مطالب الشعب كلها".

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي أثناء تجواله في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وذلك عقب غلق مكاتب الاقتراع على الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد.

وكان قيس سعيد وزوجته، إشراف شبيل، قد أدليا بصوتيهما، أمس الاثنين، في الاستفتاء على الدستور الجديد داخل مركز اقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 بحي النصر.

وفتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، صباح أمس الاثنين، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

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