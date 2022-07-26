بحرية الاحتلال تلاحق مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

لاحقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة، وسط إطلاق للنار والغاز تجاهها.





وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن زوارق حربية إسرائيلية استهدفت بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع مراكب الصيادين العاملة في بحر بلدتي جباليا وبيت لاهيا ومنطقتي الواحة والسودانية شمال القطاع، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم حتى اعداد هذا الخبر.





يذكر أن البحرية الإسرائيلية تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

رام الله - دنيا الوطن