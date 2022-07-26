شؤون فلسطينية

"العمل" بغزة تطلق حملة إعلامية خاصة بطلبة الثانوية العامة

"العمل" بغزة تطلق حملة إعلامية خاصة بطلبة الثانوية العامة
طلاب الثانوية
دنيا الوطن- هاني الإمام
أعلنت وزارة العمل بغزة، اليوم الثلاثاء، انطلاق حملتها الإعلامية، والتي تهدف إلى توجيه الطلبة الخريجين من الثانوية العامة لعام 2022. 

وبدوره، قال مدير دائرة التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة للتشغيل في الوزارة صالح صهيون خلال حديث لـ "دنيا الوطن": إن "هدف الحملة الإعلامية هي تسهيل اختيار الطالب الناجح في الثانوية العامة للتخصص المناسب لسوق العمل في قطاع غزة".

وأوضح صهيون أنه وفق إحصائيات وزارة العمل بغزة، قد تبين أن 45 % من الخريجين سواء على صعيد البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط متعطلين عن العمل، والغالبية العظمى كانت من نصيب التعليم الأساسي وتخصصات أخرى لها علاقة بالمحاسبة والصحافة والتمريض. 

وحول الدبلوم المهني والتقني، أفاد بأن التخصصات المهنية نسبة البطالة ضئيلة جدًا مقارنة بأي تخصص أكاديمي آخر، حيث تصل النسبة إلى 3 % فقط، وهذا ما يدفعنا نحو تشجيع الطلاب لدراسة تخصص مهني لأنه قد يكون بغنى عن الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص، وإنما يقوم على إنشاء مشروعه بنفسه. 

وأكمل صهيون: "فيما يخص التخصصات الأكاديمية المطلوب في قطاع غزة، وهي التي لها علاقة بالتكنولوجيا وأنظمة أمن المعلومات، وكذلك تخصصات يمكن لها أن تتم عن بعد وهذا ما نسعى لتعزيزه في القطاع". 

واختتم: "الحملة بدأت اليوم وستستمر إلى ما بعد إعلان النتائج ولمدة 20 يومًا، بحيث سنقوم نحن بالتواصل مع طلاب الثانوية العامة لتسهيل اختيارهم للتخصص المناسب لسوق العمل، وكذلك سيكون لدى كل جامعة خاصة عند قسم القبول والتسجيل مندوب لنا يساعد الطلاب في بهذا الخصوص". 

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