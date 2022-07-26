شؤون فلسطينية

"الأوقاف" تطلق جائزة الزكاة لريادة العمل الخيري

"الأوقاف" تطلق جائزة الزكاة لريادة العمل الخيري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ حاتم البكري، عن إطلاق جائزة سنوية بعنوان "جائزة الزكاة لريادة العمل الخيري"، وذلك من خلال صندوق الزكاة الفلسطيني.

وتهدف الجائزة الى خلق مهارات ريادية إبداعية تخدم الفقراء والايتام والمهمشين وتعزز مكانة لجان الزكاة في المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء البكري العديد من رؤساء لجان الزكاة لبحث المشاريع والحملات الخيرية للجان وتفعيل التواصل بينها، من خلال ربطها الكترونيا من خلال حوكمة عمل اللجان، بالإضافة إلى عرض تقرير عن مشروع الأضاحي لهذا العام.

كما بحث اللقاء معايير تصنيف اللجان من خلال وضع معايير محددة تنسجم مع رؤية الوزارة لتطوير عمل اللجان حسب متطلبات الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية، ومناقشة تفاعل لجان الزكاة مع مشاريع صندوق الزكاة التي تم تنفيذها خلال هذا العام، كمشروع تحرير شهادات الطلاب بالجامعات، ومشروع الأضاحي، ومشروع صنارتي، والفعاليات الخيرية الرمضانية، ومشروع تكريم أمهات الأيتام الرياديات، ومشروع الغارمين، ومشروع التدخلات والعلاجات الطبية.

وأوضح البكري في بداية اللقاء ان إطلاق هذه الجائزة جاء من أجل تعزيز وتطوير برامج الزكاة على المنافسة في تقديم الخدمات المثلى والمميزة للجمهور والمستفيدين، وتشجيع اللجان المنتشرة بكافة محافظات الوطن لرفع مستوى الأداء لديها خاصة قضايا الفقر والتمكين.

وتستهدف المسابقة لجان الزكاة المعتمدة أو أحد مشاريعها، وانه يحق لأي مؤسسة أو شخص ترشيح لجنة زكاة أو أحد مشاريعها للمشاركة بالجائزة. وتتولى لجنة الجائزة التواصل مع لجنة الزكاة المرشحة ودعوتها لتقديم طلب الترشح.

وأكد البكري أن العمل في صندوق الزكاة الفلسطيني يسير بخطى واثقة نحو التميز والإبداع والتمكين في العمل، وأن الوزارة تبذل أقصى جهدها لتطوير أدائه من النواحي التنفيذية والإدارية والمالية لتصبح لجانه حيوية ويكون لديها القدرة على التعامل مع المجتمع المحلي والخارجي.

وأشار البكري أن الوزارة تجري كافة الاتصالات مع مختلف الجهات الخيّرة في الوطن والخارج من أجل دعم كافة اللجان وتوفير احتياجاتها والنهوض والاستمرار بالمشاريع الخيرية التي تقوم بها.

بدوره أوضح مدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني إسماعيل ابو الحلاوة، أن وزارة الأوقاف ممثلة بصندوق الزكاة الفلسطيني تعمل جاهدة من أجل تحسين مستوى البرامج والمشاريع المنفذة لخدمة المواطن الفلسطيني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في فلسطين في هذه الأيام. 

وبيّن أبو الحلاوة أن صندوق الزكاة عمل على تسهيل التعامل مع اللجان من خلال منصة إلكترونية تم ربط جميع اللجان بها، وتشمل المراسلات والتقارير والبيانات الخاصة بالأعضاء والموظفين والسجلات لضمان وجود المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب.

وفي نهاية اللقاء، قدّم صندوق الزكاة تقريرا عن مشروع الأضاحي لهذا العام والمنفذ من خلال لجان الزكاة وبإشراف صندوق الزكاة، مبينا أن عدد المستفيدين الكلي من هذا المشروع بلغ 27709 مستفيدين من الفقراء والمساكين.

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