الصحة: الموجة الحالية من (كورونا) تختلف عن سابقاتها بشدة أعراضها

رام الله - دنيا الوطنقال مدير صحة بيت لحم د. شادي اللحام، إن الموجة الحالية لفيروس (كورونا)، تختلف عن سابقاتها بشدةِ أعراضها، إذ تسبب الاسهال بشكل كبير، وتؤثر على الجهاز الهضمي والعضلات والمفاصل وتؤدي إلى ارتفاع كبير في درجة حرارة الجسم.ودعا اللحام في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح لضرورة التوجه لتلقي التطعيم اللازم نظرا لأن غالبية حالات الوفاة التي سجلت خلال هذه الموجة هي لأشخاص لم يتلقوا اللقاح.كما دعا اللحام المواطنين اللذين تلقوا الجرعتين الأولى والثانية إلى تلقي الجرعات المعززة خاصة اللذين يعانون من أمراض مزمنة وذوي المناعة المنخفضة وكبار السن.