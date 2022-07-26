عربي

العربية الفلسطينية ترسل برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة يوليو

العربية الفلسطينية ترسل برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة يوليو
رام الله - دنيا الوطن
أرسل الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، سليم البرديني، برقية تهنئة لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، د. عبد الفتاح السيسي، والقيادة المصرية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، متمنيًا له بموفور الصحة والعافية لمواصلة دوره الهام والرائد في خدمة مصر الشقيقة ،وقضية شعبنا الفلسطيني وكل قضايا أمتنا العربية.

وقال البرديني في برقية التهنئة: "يسعدني أن أنقل لكم تهانينا القلبية بمناسبة الذكرى السبعين لثورة يوليو المجيدة ، مستغلين هذه الفرصة لنعبر لكم عن اعتزازنا الكبير للدور الذي تقوم به مصر وسيادتكم في دعم القضية الفلسطينية، التي تجسدت بدماء الشهداء المصريين خلال العقود الماضية ، مضيفا:" وبمواقفكم الجريئة والشجاعة والثابتة في حماية شعبنا ودعم صموده في معركته ضد الاحتلال وسعي القيادة المصرية إلى صيانة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي" .

و لفت الأمين العام إلى ثورة يوليو التي قادها الزعيم جمال عبد الناصر علامة فارقة في تاريخ مصر وأمتنا العربية حيث إرادة الجماهير بالانعتاق من الظلم والاضطهاد والاستعمار" ، مبينا أن الثورة تعبير صادق عن رغبة الجماهير في فتح آفاق المستقبل ،ولتعيد لمصر والأمة العربية الأمل بالحرية والاستقلال، مؤكدا في البرقية "وكنتم يا سيادة الرئيس خير خلف لخير سلف".

وقال: "أثبتم خلال مسيرتكم المباركة أنكم الأحرص والأقدر على حمل مبادئ الثورة وتحقيقها ولا زلتم أمل الأمة التي تنظر إليكم بشموخ واعتزاز وأمل"، مشددا على  أن شعبنا الفلسطيني سيبقى وفياً لمصر الشقيقة ، معتزاً بدورها ،وسيواصل نضاله متمسكاً بحقوقه حتى إنجاز كامل أهدافه الوطنية.

أخبار ذات صلة

(جدري القرود).. مصر ضمن المجموعة الأولى عالمياً

(جدري القرود).. مصر ضمن المجموعة الأولى عالمياً

‫مدينة المستقبل في نيوم.. ولي العهد السعودي يعلن عن تصاميم &#34;ذا لاين&#34;

‫مدينة المستقبل في نيوم.. ولي العهد السعودي يعلن عن تصاميم "ذا لاين"

واشنطن تطالب زعماء ليبيا بوضع المصالح الشخصية جانبا

واشنطن تطالب زعماء ليبيا بوضع المصالح الشخصية جانبا

تونس: غلق مراكز التصويت على استفتاء الدستور وبدء الفرز

تونس: غلق مراكز التصويت على استفتاء الدستور وبدء الفرز

نصر الله يحذر: كل الحقول تحت دائرة التهديد وليس (كاريش) فقط

نصر الله يحذر: كل الحقول تحت دائرة التهديد وليس (كاريش) فقط

&#34;بن سلمان&#34; يكشف عن تصميم مدينة (ذا لاين) في نيوم

"بن سلمان" يكشف عن تصميم مدينة (ذا لاين) في نيوم

السعودية: 3 إصابات بجدري القرود لأشخاص عائدين من أوروبا

السعودية: 3 إصابات بجدري القرود لأشخاص عائدين من أوروبا

لماذا طلبت المحكمة إعدام قاتل &#34;طالبة المنصورة&#34; خلال بث مباشر؟

لماذا طلبت المحكمة إعدام قاتل "طالبة المنصورة" خلال بث مباشر؟

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الأوقاف&#34; تطلق جائزة الزكاة لريادة العمل الخيري

"الأوقاف" تطلق جائزة الزكاة لريادة العمل الخيري

رأفت يدين تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطن الفلسطيني وممتلكاته

رأفت يدين تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطن الفلسطيني وممتلكاته

العربية الفلسطينية: هدم منزلي عائلتي الأسيرين عاصي ومرعي إرهاب دولة منظم

العربية الفلسطينية: هدم منزلي عائلتي الأسيرين عاصي ومرعي إرهاب دولة منظم

غزة: تفاصيل اجتماع &#34;التشريعي&#34; مع وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين

غزة: تفاصيل اجتماع "التشريعي" مع وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين

وزيرة المرأة تستقبل المدير العام للتعاون الدولي الإيطالي

وزيرة المرأة تستقبل المدير العام للتعاون الدولي الإيطالي

إدارة &#34;نفحة&#34; تُمعن بتجاهل الحالة الصحية للأسير المريض شادي غوادرة

إدارة "نفحة" تُمعن بتجاهل الحالة الصحية للأسير المريض شادي غوادرة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم الثلاثاء

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم الثلاثاء

منوعات

ريهام عبد الغفور تصدم الجمهور بعمر ابنها الكبير

ريهام عبد الغفور تصدم الجمهور بعمر ابنها الكبير

صورة للفنانة ديانا هشام مع نيرة أشرف تثير ضجة كبيرة..فماذا يجمعهما؟

صورة للفنانة ديانا هشام مع نيرة أشرف تثير ضجة كبيرة..فماذا يجمعهما؟

حسن الرداد برفقة والدته الراحلة.. وهذا موعد طرح فيلمه الجديد

حسن الرداد برفقة والدته الراحلة.. وهذا موعد طرح فيلمه الجديد

حركات غير لائقة ولباس فاضح.. جنى عمرو دياب وحبيبها في عيد ميلادها

حركات غير لائقة ولباس فاضح.. جنى عمرو دياب وحبيبها في عيد ميلادها

(يوتيوب) يحذف أغنية محمد منير وأكرم حسني الجديدة..فما القصة؟

(يوتيوب) يحذف أغنية محمد منير وأكرم حسني الجديدة..فما القصة؟

بعد إصابتها بفيروس كورونا..هدى المفتي تستمتع بإجازتها في اليونان

بعد إصابتها بفيروس كورونا..هدى المفتي تستمتع بإجازتها في اليونان

كيف ظهرت الراحلة دلال عبد العزيز في بوستر الفيلم الجديد (تسليم أهالي)؟

كيف ظهرت الراحلة دلال عبد العزيز في بوستر الفيلم الجديد (تسليم أهالي)؟

اتحاد النقابات الفنية في مصر يتخذ قراراً بخصوص هاني شاكر

اتحاد النقابات الفنية في مصر يتخذ قراراً بخصوص هاني شاكر

بعد غيابها واعتزالها..آمال ماهر تصدم الجمهور بما أعلنته

بعد غيابها واعتزالها..آمال ماهر تصدم الجمهور بما أعلنته

بأسعار نارية وإطلالة برتقالية..هيفاء وهبي تشعل الأجواء في تونس

بأسعار نارية وإطلالة برتقالية..هيفاء وهبي تشعل الأجواء في تونس

عربي

(جدري القرود).. مصر ضمن المجموعة الأولى عالمياً

(جدري القرود).. مصر ضمن المجموعة الأولى عالمياً

‫مدينة المستقبل في نيوم.. ولي العهد السعودي يعلن عن تصاميم &#34;ذا لاين&#34;

‫مدينة المستقبل في نيوم.. ولي العهد السعودي يعلن عن تصاميم "ذا لاين"

واشنطن تطالب زعماء ليبيا بوضع المصالح الشخصية جانبا

واشنطن تطالب زعماء ليبيا بوضع المصالح الشخصية جانبا

تونس: غلق مراكز التصويت على استفتاء الدستور وبدء الفرز

تونس: غلق مراكز التصويت على استفتاء الدستور وبدء الفرز