العربية الفلسطينية ترسل برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة يوليو

رام الله - دنيا الوطنأرسل الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، سليم البرديني، برقية تهنئة لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، د. عبد الفتاح السيسي، والقيادة المصرية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، متمنيًا له بموفور الصحة والعافية لمواصلة دوره الهام والرائد في خدمة مصر الشقيقة ،وقضية شعبنا الفلسطيني وكل قضايا أمتنا العربية.وقال البرديني في برقية التهنئة: "يسعدني أن أنقل لكم تهانينا القلبية بمناسبة الذكرى السبعين لثورة يوليو المجيدة ، مستغلين هذه الفرصة لنعبر لكم عن اعتزازنا الكبير للدور الذي تقوم به مصر وسيادتكم في دعم القضية الفلسطينية، التي تجسدت بدماء الشهداء المصريين خلال العقود الماضية ، مضيفا:" وبمواقفكم الجريئة والشجاعة والثابتة في حماية شعبنا ودعم صموده في معركته ضد الاحتلال وسعي القيادة المصرية إلى صيانة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي" .و لفت الأمين العام إلى ثورة يوليو التي قادها الزعيم جمال عبد الناصر علامة فارقة في تاريخ مصر وأمتنا العربية حيث إرادة الجماهير بالانعتاق من الظلم والاضطهاد والاستعمار" ، مبينا أن الثورة تعبير صادق عن رغبة الجماهير في فتح آفاق المستقبل ،ولتعيد لمصر والأمة العربية الأمل بالحرية والاستقلال، مؤكدا في البرقية "وكنتم يا سيادة الرئيس خير خلف لخير سلف".وقال: "أثبتم خلال مسيرتكم المباركة أنكم الأحرص والأقدر على حمل مبادئ الثورة وتحقيقها ولا زلتم أمل الأمة التي تنظر إليكم بشموخ واعتزاز وأمل"، مشددا على أن شعبنا الفلسطيني سيبقى وفياً لمصر الشقيقة ، معتزاً بدورها ،وسيواصل نضاله متمسكاً بحقوقه حتى إنجاز كامل أهدافه الوطنية.