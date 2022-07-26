شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية: هدم منزلي عائلتي الأسيرين عاصي ومرعي إرهاب دولة منظم

العربية الفلسطينية: هدم منزلي عائلتي الأسيرين عاصي ومرعي إرهاب دولة منظم
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة العربية الفلسطينية جريمة هدم منزلين لعائلتي الأسيرين يوسف عاصي ويحيى مرعي، في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بالضفة الغربية، معتبرة أن سياسة الاحتلال في هدم منازل الأسرى والشهداء والمناضلين هو إرهاب دولة
منظم، وممارسة لعقاب جماعي ضد شعبنا الذي يناضل ويدافع عن أرضه ومقدساته وحقوقه الوطنية التي تدنس وتنتهك من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه.

وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها صباح اليوم: "إن مواصلة الاحتلال في سياساته الارهابية وممارساته العدائية ضد شعبنا وممتلكاته ومنازله ومقدساته، لن يضعف عزيمة شعبنا وارادته الصلبة في الوصول لأهدافه وانتزاع حقوقه الوطنية، فما
دمره المحتل سيعاد بناؤه بسواعد شعبنا ومناضلينا، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف مسلسل الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وحمايته من الإرهاب المنظم الذي يمارس ضده يوميًا".

وأضافت الجبهة" إن إخطار الاحتلال بهدم خيام ومنشآت في تجمع أبو النوار شرق القدس، وهدم مقهى قرب بلدة يعبد جنوب جنين صباح اليوم، يؤكد جليًا أن سياسة الاحتلال في هدم منازل المواطنين الفلسطينيين الممنهج بالضفة الغربية والقدس يندرج في إطار مخطط الاحتلال في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، و هذه الإجراءات تترافق مع استمرار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري".

و تابعت" ويضاف لذلك ضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني وإجباره على الرحيل لإقامة أحياء استيطانية
يسابق فيها الاحتلال الزمن لحسم وانهاء القضية الفلسطينية وضم مدينة القدس لكيانه، مؤكدة أن شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله متمسكاً بأرضه وهويته ومقدساته وحقوقه حتى انجاز كامل أهدافه الوطنية، وقادر على التحدي والصمود أمام غطرسة وعنجهية الاحتلال وسياساته الارهابية".

أخبار ذات صلة

الصحة: الموجة الحالية من (كورونا) تختلف عن سابقاتها بشدة أعراضها

الصحة: الموجة الحالية من (كورونا) تختلف عن سابقاتها بشدة أعراضها

رأفت يدين تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطن الفلسطيني وممتلكاته

رأفت يدين تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطن الفلسطيني وممتلكاته

غزة: تفاصيل اجتماع &#34;التشريعي&#34; مع وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين

غزة: تفاصيل اجتماع "التشريعي" مع وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين

توقيف بعض المشتبه بهم في حادثة إطلاق النار على الدكتور ناصر الشاعر

توقيف بعض المشتبه بهم في حادثة إطلاق النار على الدكتور ناصر الشاعر

&#34;السياحة&#34; بغزة: إغلاق الشاليه &#34;الذي حدثت فيه المخالفة&#34; بمنتجع بيانكو حتي إشعار آخر

"السياحة" بغزة: إغلاق الشاليه "الذي حدثت فيه المخالفة" بمنتجع بيانكو حتي إشعار آخر

أبو مذكور يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة احتراق حقائب المعتمرين

أبو مذكور يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة احتراق حقائب المعتمرين

رام الله: نقيب المهندسين تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل الإضراب النقابي

رام الله: نقيب المهندسين تكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل الإضراب النقابي

عباس كامل: التعاون الجيد مع إسرائيل بشأن الوضع في قطاع غزة مستمر

عباس كامل: التعاون الجيد مع إسرائيل بشأن الوضع في قطاع غزة مستمر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رأفت يدين تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطن الفلسطيني وممتلكاته

رأفت يدين تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطن الفلسطيني وممتلكاته

العربية الفلسطينية: هدم منزلي عائلتي الأسيرين عاصي ومرعي إرهاب دولة منظم

العربية الفلسطينية: هدم منزلي عائلتي الأسيرين عاصي ومرعي إرهاب دولة منظم

غزة: تفاصيل اجتماع &#34;التشريعي&#34; مع وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين

غزة: تفاصيل اجتماع "التشريعي" مع وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين

وزيرة المرأة تستقبل المدير العام للتعاون الدولي الإيطالي

وزيرة المرأة تستقبل المدير العام للتعاون الدولي الإيطالي

إدارة &#34;نفحة&#34; تُمعن بتجاهل الحالة الصحية للأسير المريض شادي غوادرة

إدارة "نفحة" تُمعن بتجاهل الحالة الصحية للأسير المريض شادي غوادرة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم الثلاثاء

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم الثلاثاء

هيئة الأسرى تكشف آخر تطورات الأوضاع الصحية للمعتقلين عواوده وريان

هيئة الأسرى تكشف آخر تطورات الأوضاع الصحية للمعتقلين عواوده وريان

منوعات

صورة للفنانة ديانا هشام مع نيرة أشرف تثير ضجة كبيرة..فماذا يجمعهما؟

صورة للفنانة ديانا هشام مع نيرة أشرف تثير ضجة كبيرة..فماذا يجمعهما؟

حسن الرداد برفقة والدته الراحلة.. وهذا موعد طرح فيلمه الجديد

حسن الرداد برفقة والدته الراحلة.. وهذا موعد طرح فيلمه الجديد

حركات غير لائقة ولباس فاضح.. جنى عمرو دياب وحبيبها في عيد ميلادها

حركات غير لائقة ولباس فاضح.. جنى عمرو دياب وحبيبها في عيد ميلادها

(يوتيوب) يحذف أغنية محمد منير وأكرم حسني الجديدة..فما القصة؟

(يوتيوب) يحذف أغنية محمد منير وأكرم حسني الجديدة..فما القصة؟

بعد إصابتها بفيروس كورونا..هدى المفتي تستمتع بإجازتها في اليونان

بعد إصابتها بفيروس كورونا..هدى المفتي تستمتع بإجازتها في اليونان

كيف ظهرت الراحلة دلال عبد العزيز في بوستر الفيلم الجديد (تسليم أهالي)؟

كيف ظهرت الراحلة دلال عبد العزيز في بوستر الفيلم الجديد (تسليم أهالي)؟

اتحاد النقابات الفنية في مصر يتخذ قراراً بخصوص هاني شاكر

اتحاد النقابات الفنية في مصر يتخذ قراراً بخصوص هاني شاكر

بعد غيابها واعتزالها..آمال ماهر تصدم الجمهور بما أعلنته

بعد غيابها واعتزالها..آمال ماهر تصدم الجمهور بما أعلنته

بأسعار نارية وإطلالة برتقالية..هيفاء وهبي تشعل الأجواء في تونس

بأسعار نارية وإطلالة برتقالية..هيفاء وهبي تشعل الأجواء في تونس

بعد احتجازه في مخيم للاجئين الفلسطينيين..فضل شاكر مع حفيدته

بعد احتجازه في مخيم للاجئين الفلسطينيين..فضل شاكر مع حفيدته

عربي

(جدري القرود).. مصر ضمن المجموعة الأولى عالمياً

(جدري القرود).. مصر ضمن المجموعة الأولى عالمياً

‫مدينة المستقبل في نيوم.. ولي العهد السعودي يعلن عن تصاميم &#34;ذا لاين&#34;

‫مدينة المستقبل في نيوم.. ولي العهد السعودي يعلن عن تصاميم "ذا لاين"

واشنطن تطالب زعماء ليبيا بوضع المصالح الشخصية جانبا

واشنطن تطالب زعماء ليبيا بوضع المصالح الشخصية جانبا

تونس: غلق مراكز التصويت على استفتاء الدستور وبدء الفرز

تونس: غلق مراكز التصويت على استفتاء الدستور وبدء الفرز