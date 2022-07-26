شؤون فلسطينية

غزة: تفاصيل اجتماع "التشريعي" مع وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين

غزة: تفاصيل اجتماع "التشريعي" مع وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، بغزة، برئاسة النائب يحيى العبادسة، جلسة استماع لوكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين لبحث عدد من القضايا والمشاكل الاقتصادية المرتبطة بالعمال، بحضور مقرر اللجنة النائب يونس أبو دقة،
وأعضاؤها النواب د. سالم سلامة، د. يوسف الشرافي، وهدى نعيم.

وبين العبادسة أن جلسة الاستماع تهدف لبحث عدد من القضايا العمالية والمتعلقة بحقوق العمال، تصاريح العمل، والتشغيل المؤقت، والمشاريع الصغيرة.

وأكد الغصين، فيما يتعلق بتصاريح العمال، للعمل في أراضي عام 48، أنه يوجد ما يقارب عدد 7000 تصريح عمل تم إصدارها من قبل هيئة الشؤون المدنية دون الرجوع للوزارة ولم يتم إخضاعها للمعايير المعلنة طرف الوزارة.

في سياق آخر، قال الغصين إن وزارته تعاني من عجز شديد في مصادر التمويل والموازنات، مما أثر سلباً على دورها في مواجهة الزيادة الكبيرة في البطالة وعدد الباحثين عن العمل، وتوفير برامج التشغيل المؤقت والتدريب المهني والمشاريع الصغيرة.

وأضاف أن وزارة العمل تعكف على تجهيز حملة إعلامية توعوية لتوجيه طلبة الثانوية العامة نحو اختيار التخصصات المطلوبة في سوق العمل الفلسطيني.

واستعرض الغصين الصعوبات التي تعاني منها الوزارة والمرتبطة بشكل وثيق بالعامل الفلسطيني، مؤكداً أن وزارته تسعى لمواجهة كل التحديات ومعالجتها بما يحقق مصلحة المواطنين.

وبيّن أن وزارته تواجه صعوبة في فرض الأنظمة والقوانين المرتبطة بحقوق العمال في ظل حالة الركود الاقتصادي والبطالة المتزايدة في كافة مناحي القطاعات المختلفة.

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