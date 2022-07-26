الخارجية الروسية تأسف لمواقف إسرائيل في الفترة الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنأعربت وزارة الخارجية الروسية، عن أسفها لمواقف إسرائيل تجاه موسكو في الفترة الأخيرة بما في ذلك دعمها للسلطات الأوكرانية.ووصفت المتحدثة باسم الوزارة في موسكو، ماريا زاخاروفا، أن "هذه المواقف غير بناءة"، وفق تعبيرها.وفي سياق تصريح صحفي، قالت زاخاروفا: إنه "يتم النظر قانونيا في قضية الوكالة اليهودية التي تطلب وزارة العدل الروسية إغلاق مكاتبها".ومن جانبه تطرق الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ الى ملف الوكالة اليهودية، وقال: إنه "يحبذ التقليل من الكلام بهذا الشأن"، مؤكداً أن روسيا دولة هامة ومحورية.وأقر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد ما نشرته وسائل إعلام روسية من تبادل رسائل تهنئة بين لابيد والرئيس الروسي الروسي، فلاديمير بوتين مطلع الشهر الحالي، إلا ان لابيد قد هاجم روسيا في تصريح أدلى به في مستهل جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي، أول أمس حيث قال: إن تهديد روسيا لإغلاق مكاتب الوكالة اليهودية فيها يعتبر أمراً خطيراً للغاية.