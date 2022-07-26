شؤون فلسطينية

توقيف بعض المشتبه بهم في حادثة إطلاق النار على الدكتور ناصر الشاعر

توقيف بعض المشتبه بهم في حادثة إطلاق النار على الدكتور ناصر الشاعر
ناصر الدين الشاعر بعد نقله للمستشفى
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، اللواء طلال دويكات، اليوم الثلاثاء، بأن أجهزة الأمن الفلسطينية في محافظة نابلس تمكنت من توقيف بعض المشتبه بهم في حادثتي إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر، والمواطن محمود حجاب وعائلته.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن دويكات قوله، إن "التحقيقات جارية مع هؤلاء المشتبه بهم، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تحقيقا للعدالة في إطار القانون".

وأكد دويكات، استمرار المؤسسة الأمنية بمختلف أذرعها في جهودها وعملها الأمني لملاحقة الخارجين عن القانون والنظام ومرتكبي الاعتداءات على المواطنين، وفق توجيهات الرئيس محمود عباس، مشددا على أنه لا غطاء لأحد، وأن الجميع سواسية أمام القانون.

وتابع: "في الوقت الذي نرى فيه ارتياحا كبيرا لدى جمهورنا الفلسطيني في محافظة نابلس بهذه الإجراءات، نؤكد أن هذا العمل الأمني لن يكون موسميا بل سيبقى مستمرا في جميع محافظات الوطن، من أجل القضاء على كل مظاهر الفوضى والفلتان، حفاظا على السلم الأهلي، وعلى حقوق المواطنين، وممتلكاتهم".

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