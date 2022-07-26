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دولي

بعد تهديده باستهداف "كاريش".. غانتس يوجه رسالة إلى حسن نصر الله

بعد تهديده باستهداف "كاريش".. غانتس يوجه رسالة إلى حسن نصر الله
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
وجه وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الأمين العام لـ (حزب الله)، حسن نصر الله.

وقال غانتس في مؤتمر (القناة 13): إن رسالتي لـ "نصر الله" هي أن "مستوى الردع الإسرائيلي مرتفع، لكن إذا قمت بتحدينا، فسنواجه هذا التحدي"، وفق تعبيره.

وأضاف: أن "نصر الله يعيق التوصل لحل وهو من سيلحق الضرر بالطاقة ووضع اللبنانيين"، معرباً عن أمله بألا "نتدهور إلى حرب أو أيام قتال لكن علينا الدفاع عن قدرتنا على استخراج الغاز دون المس باللبنانيين".

وكان نصر الله، هدد أمس في كلمة له، على أن كل الحقول في دائرة "التهديد" وليس (كاريش) فقط، متابعًا: "الكرة الآن ليست في ملعب لبنان لأنه هو الممنوع من استخراج النفط والغاز في المنطقة غير المتنازع عليها". 

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