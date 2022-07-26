شؤون فلسطينية

أبو مذكور يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة احتراق حقائب المعتمرين

أبو مذكور يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة احتراق حقائب المعتمرين
حقائب محترقة تعود لمعتمرين من غزة
خاص دنيا الوطن- محمود خلة
أكد رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بغزة، عوض أبو مذكور، أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على دفع تعويضات للمواطنين الذين تعرضت أمتعتهم للاحتراق اثناء عودتهم لمعبر رفح .

وقال أبو مذكور في حديثٍ خاص لـ"دنيا الوطن"، إن "التعويضات تأتي برعاية سفارة فلسطين والخطوط الجوية الفلسطينية"، موضحا أنه قبل نهاية شهر آب/أغسطس القادم سيتم الانتهاء من تعويض جميع المعتمرين الذين احترقت حقائبهم.

وحول موعد بدء موسم العمرة، تابع أن "المملكة العربية السعودية أبلغتنا ببدء العمرة من بداية 1 محرم، متوقعًا أن تكون أول رحلة عمرة في قطاع غزة منتصف أيلول/سبتمبر القادم، لافتًا إلى أن الأسعار ستكون في متناول الجميع".

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أعلنت في السادس من نيسان/ أبريل 2022، بياناً توضيحياً حول تأخر حقائب المعتمرين.

وأفادت في ذلك الوقت، أن مصر أبلغتهم رسمياً أنه عند وصول شاحنة الحقائب منطقة سبيكة بالعريش، تعرضت لاشتعال النيران فيها ما أدى لاحتراقها بالكامل نتيجة ماس كهربائي وعدم قدرتهم من السيطرة عليه

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