رام الله: نقيب المهندسين تكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل الإضراب النقابي





وأضافت: شملت بنود القرار تسكين المهندسين المعلمين على الدرجة الرابعة بدلا من الخامسة،علاوة المهندسين العسكريين، رفع علاوة طبيعة العمل لتصبح مساوية لشريحة (الصيادلة ، اطباء الاسنان والبيطريين ، مهندسين زراعيين)، حيث تم رفع العلاوة لهم في 2016 لتصبح 120% ولم يتم رفعها للمهندسين وبقيت 90%.





وأوضحت أنه يجب المساواة في التعامل مع نفس الفئة الوظيفية وإزالة الفروقات بالعلاوات لتصبح علاوة المهندسين 120%، على أن يدرج الأثر المالي لهذه التفاهمات ضمن موازنة عام 2022.



وبينت أنه ومع بداية 2022 قمنا بزيارات "مكوكية "، بدءاً من سيادة الرئيس ورئيس الوزاء وجميع المعنيين؛ لضمان ادراج العلاوة ضمن موازنة 2022، وتم إدراجها والمصادقة عليها من سيادة الرئيس وأصبحت قانون على أن يظهر الأثر المالي في قسيمة شهر نيسان/ إبريل ولكن لم يبظهر.



وأشارت إلى أنه لم يتم رفع العلاوة وبقيت 90%، وبناء عليه تم ارسال رسالة نزاع عمل للحكومة، تنص على "نحن نمهل الحكومة 4 اسابيع لبدء فعاليات الاضراب".





وأردفت: "بدأت فعاليات الاضراب منذ الأول من حزيران/ يونيو الماضي، حيث كانت البداية بالاضراب المتقطع (يومين بالأسبوع)، وبعدها زاد (ثلاثة أيام بالأسبوع)، وهذا الاسبوع سيكون (خمسة أيام).



وكشفت نقيب المهندسين عن وجود خطوات تصعيدية قد تصل لإضراب مفتوح، مؤكدة أنهم أمهلوا الحكومة الفترة الكافية للإستجابة لمطالبهم، متمنية عدم الاضطرار لاتخاذ اي خطوة أخرى .



خاص دنيا الوطن- سندس الخطيبأكدت، نقيب المهندسين د.نادية حبش، أن الاعلان عن إضراب نقابة المهندسيين ليس بجديد، حيث تم إرسال رسالة نزاع عمل مع الحكومة بتاريخ 28/04/2022، لتنفيذ قرار مجلس الوزارة التى تم اتخاذه عام 2021، بشأن حقوق المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية.وقالت حبش في حديثها لـ"دنيا الوطن": إنه "وخلال العام الماضي تم التفاهم مع الحكومة على قرار (18/104/19/م.و/ م.أ)، والذي تضمن عدد من البنود الخاصة بنقابة المهندسين".