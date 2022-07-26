شؤون فلسطينية

عباس كامل: التعاون الجيد مع إسرائيل بشأن الوضع في قطاع غزة مستمر

عباس كامل: التعاون الجيد مع إسرائيل بشأن الوضع في قطاع غزة مستمر
وزير المخابرات المصري عباس كامل ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس جهاز المخابرات المصرية، الوزير عباس كامل، إن "التعاون الجيد مع إسرائيل مستمر في مجال الأمن الإقليمي، والوضع في قطاع غزة".

في سياق آخر، نقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، عن وزير الخارجية المصري، سامح شكري قوله: إن محاولة تجديد مبادرة الرباعية "ألمانيا، فرنسا، مصر، الأردن" لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني لا تزال على جدول الأعمال

يشار إلى أن مصر تقوم ومنذ عدة سنوات في دور الوساطة في عدة ملفات تتعلق بالشأن الفلسطيني، أهمها ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بالإضافة إلى المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس، وحكومة الاحتلال بخصوص التهدئة في القطاع.

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