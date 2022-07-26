شؤون فلسطينية

"الأشغال" توضح بخصوص الحفريات بمشروع إعادة تأهيل طريق بيتونيا- عين عريك

رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان "إن الحفريات الجارية في مشروع إعادة تأهيل طريق بيتونيا- كفر نعمة -خاصة في مقطع بيتونيا- سببها استحداث عبّارات جديدة في الطريق".

وذكرت الوزارة، في بيان توضيحي، صدر عنها اليوم الثلاثاء، أن طبقة الاسفلت في مقطع الطريق الذي استحدثت فيه العبّارات غير نهائية، وهي لتسوية السطح فقط "طبقة صفرية سطحية"، والهدف منها كان إغلاق الحفر ورفع الضرر، مؤكدة أن الطبقات النهائية ستنفّذ بعد الانتهاء من عمل العبّارات.

وأشارت إلى أن العبّارات الجديدة تأتي نتيجة إغلاق مخرج العبّارة القديمة بالكامل، بسبب بناء مجاور لأحد المواطنين، وإلقاء مخلّفات في مدخل العبّارة ما نتج عنه عدم تصريف مياه الأمطار، ما أدى إلى تضرر المقطع ذاته.

وذكرت أن أعمال الاسفلت التي نُفذت خلال الفترة الماضية لمقطع بيتونيا، يبلغ طوله 700 متر، ويتضمن العبّارات المستحدثة في الجزء الأخير منه باتجاه بلدة عين عريك، جاءت كونها من أولويات خطة العمل وأهميتها آنذاك في رفع السلامة المرورية على الطريق وتسهيل حركة وتنقل المواطنين. 

وناشدت الوزارة المواطنين انطلاقا من حرصهم الملموس واهتمامهم ومشاركتهم المجتمعية الحفاظ على الممتلكات العامة، وعدم إلقاء المخلفات، والطمم، في مجاري العبّارات والأودية.

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